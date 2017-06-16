الاهتمام بغرس قيم العطاء والتطوع

زارت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، أجنحة الأطفال في مستشفيات الفروانية والأميري في وقت سابق هذا الأسبوع لتوزيع الهدايا على الأطفال كجزء من فعاليات برنامجها التطوعي «نعين ونعاون». تأتي هذه الزيارة اتساقا مع سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل. وقدمت الشركة للأطفال علب القرقيعان والهدايا والألعاب على الأطفال المرضى والهيئة التمريضية في أجنحة الأطفال، وتفخر Ooredoo بتقديمها علب القرقيعان التي تم تجهيزها من قبل متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي وبمشاركة عدد من الأطفال، وذلك ضمن فعالية Heart to Heart التطوعية التي أقامتها الشركة في وقت سابق.

وأكدت الشركة في بيان صحافي حرصها على التواصل مع جميع شرائح المجتمع، لاسيما الأطفال، وخاصة في الشهر الفضيل، كما أكدت اهتمامها بغرس قيم العطاء والتطوع من خلال فعالياتها التطوعية حيث شارك الأطفال بتحضير علب القرقيعان التي تم توزيعها على أجنحة الأطفال في المستشفيات ودور الرعاية.

واستهلت Ooredoo الكويت الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين وذلك من خلال مركز توزيع الوجبات في خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي زارت أماكن تواجد العمالة في مدينة الكويت، وتعتزم الشركة تفعيل دور القافلة الخيرية على مدار الشهر في مختلف مناطق الكويت.أقيمت هذه الفعاليات بمشاركة فريق من متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة. كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم ونبوعا من قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل وهي قيم جوهرية لدى Ooredoo الكويت.

وأكدت الشركة أن دعم العمل التطوعي نابع من قيمها الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأن هذه المبادرات تأتي لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة، كما أكدت الشركة فخرها بالمتطوعين الذين بادروا بالتسجيل في البرنامج هذا العام. وأعربت عن فخرها بالتعاون مع جهات محلية تثري المجال التطوعي أكثر من أي وقت مضى.

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت في وقت سابق بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف وذلك الأسبوع الماضي. ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج، وأكدت Ooredoo اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية، وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها على مدار الشهر الفضيل.