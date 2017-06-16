ليلى الشافعي

كرّم عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية رئيس فريق ملف العمل الإنساني بوزارة الخارجية عبدالله الخبيزي بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرا لجهوده في تيسير العمل الخيري الكويتي الإنساني خارج الكويت.

جاء حفل التكريم بمبادرة وتنظيم الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، وأقيم مساء الاثنين الماضي بحضور ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر صبيح براك الصبيح، وممثل وكيل وزارة الشؤون فلاح الفضلي، ومدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم الصالح والأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي، ومدير عام الهيئة الخيرية م.بدر السميط، ونائب رئيس مجلس إدارة العون المباشر د.محمد العلوش، ومستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر جون ستريك، ورئيس مجلس إدارة جمعية عبدالله النوري جمال النوري، ومدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة عبدالعزيز العبيد، ولفيف من الحضور وقيادي العمل الخيري.

وأشاد الأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي في كلمته أمام الحفل بالدعم الذي تقدمه الكويت أميرا وحكومة وشعبا للعمل الخيري والرعاية التي يحظى بها من وزارة الشؤون ووزارة الخارجية. وفي كلمته، أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح بروح التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية، مؤكدا ان ذلك يعزز حماية وتحصين العمل الخيري، مشيدا بجهود فريق ملف العمل الإنساني برئاسة عبدالله الخبيزي.