قال المتحدث الإعلامي لمشروع إحساس التابع للجنة زكاة سلوى طلال فاخر إن هذه الفترة تشهد إقبالا كثيفا على أسواق الملابس وغيرها من المجمعات لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك لأبنائنا وأهلنا، إلا أنه توجد أسر متعففة تعيش معنا بل وأحيانا تكون متواجدة معنا في نفس «العمارة» التي نسكن بها لديهم أطفال وبنات ولكنهم لا يستطيعون شراء ملابس العيد لهم بسبب قلة الدخل وعدد أفراد الأسرة الكبير، وعدم توفر الإمكانيات المادية.

وتابع فاخر أنه انطلاقا من دورنا كحلقة وصل بين المحسنين والمستفيدين، نقدم لفاعلي الخير هدية خيرية عظيمة هذه الأيام وهي مشروع فرحة العيد لإدخال السرور والفرحة على أسرة مسلمة بالكامل، تعيش معنا على تراب الكويت ويسعد أطفالها أسوة بأقرانهم الذين يرتدون الجديد من الملابس وذلك من خلال كوبونات توزع لهذه الأسر بالتعاون مع أحد الأسواق المركزية المخصصة فقط للملابس.

وبين أن قيمة مشروع فرحة العيد 50 دينارا من خلال هذا المبلغ ترسم البسمة على أسرة كاملة، حيث يتم تجهيز ملابس العيد لهذه الأسرة، والذي من شأنه تعزيز التكافل الاجتماعي، وإظهار روح المودة والرحمة بين المسلمين، وإدخال السرور على هذه الأسرة التي تلهج ألسنتها للمتبرع الكريم بالخير والأمن والأمان، مستشهدا بحديث المصطفى ﷺ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. مناشدا أصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت والجاليات الوافدة الذين يحرصون على دعم المشاريع الخيرية ومساندة دعم هذا المشروع الإنساني للتواصل 55644001 أو 55644002.