الزيد: عشرات الحالات تنتظر الدعم المادي لتبدأ رحلة الأمل والعلاج

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية إطلاقها حملة «فزعة أمل» لعلاج مرضى السرطان وذلك اليوم الجمعة، بالتعاون مع مجمع «ذي جيت مول» بمنطقة العقيلة والذي يهدف إلى بث الأمل في نفوس المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج بحيث يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي لمريض السرطان وإزالة العوائق الاجتماعية والنفسية والمادية التي تواجه المريض ليبدأ رحلة الأمل والعلاج لتحقيق الشفاء بعون الله تعالى.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ناصر عبدالعزيز الزيد إن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تسعى من خلال حملة «فزعة أمل» التي تطلقها الجمعة القادمة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والأمن الصحي والأمن المعيشي، لافتا إلى أهمية الحملة في التخفيف من معاناة مرضى السرطان خاصة أن بعضهم لا يتمكنون من الحصول على جميع جرعاتهم العلاجية بشكل منتظم لأنها تكلف مبالغ كبيرة حيث تصل قيمة الجرعة الواحدة إلى حوالي 1850 دينارا ولا يستطيعون الحصول عليها، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وبين أنه يجوز دفع أموال الزكاة لعلاج مرضى السرطان في هذه الحملة الإنسانية وفقا للفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.

وأوضح مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية أنه بفضل الله تعالى ثم بمساهمات أهل الخير من ذوي الأيادي البيضاء في المشروع وبالشراكة الإيجابية مع مؤسسات الدولة الصحية فقد تم في السنوات الماضية علاج 150 حالة في مشروع الأمل لعلاج مرضى السرطان ونسعى من خلال هذا المشروع إلى علاج المزيد من المرضى.

وختم الزيد تصريحه بدعوة أهل الخير الى المساهمة في حملة «فزعة أمل» لعلاج مرضى السرطان التي ستنطلق يوم الجمعة بحملة مباشرة من مجمع ذي جيت في منطقة العقيلة من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 1 فجرا كما يمكن التبرع عبر فروع نماء المنتشرة في محافظات الكويت أو عبر طلب المندوب الخيري من خلال الخط الساخن 1888833، أو من خلال الموقع الإلكتروني بكل يسر وسهولة وضمان namaakw.net.