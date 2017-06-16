عاطف رمضان

اقامت عائلة المنصور غبقة رمضانية امس الأول في ديوانهم بمنطقة الصباحية وذلك بمناسبة تعيين ابنهم محمد مخلف المنصور وكيلا مساعدا في وزارة التجارة والصناعة وكذلك تخريج ابنهم المقدم سالم مخلف المنصور من دورة الاركان من جمهورية مصر العربية.

وبهذه المناسبة اعرب الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة محمد مخلف المنصور العنزي في تصريح لـ «الانباء» عن شكره للثقة التي نالها من قبل القيادة العليا في البلاد وكذلك لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

وكشف العنزي عن اعتزامه خلال الفترة المقبلة الى العمل بجدية لتطوير الوزارة والمساندة مع الوزير الروضان ووكيل الوزارة بالتكليف سميرة الغريب والوكلاء المساعدين بالوزارة للقضاء على الروتين وتسهيل الاجراءات في الوزارة وإزالة العوائق من امام المراجعين وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الوزارة لرفع مؤشرات الكويت العالمية في تحسين بيئة الاعمال التجارية.

وأضاف العنزي انه سيعمل جاهدا لتحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا في منطقة الشرق الأوسط، لتعود الكويت كما كانت في السابق.

وقد هنأ العنزي وأخاه المقدم ركن سالم المخلف جموع من المواطنين والشخصيات البارزة في المجتمع يتقدمهم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وبعض الوكلاء المساعدين والمدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام في الوزارة.