تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية صباح السالم التعاونية والبالغ قدرها (127.447 د.ك - مائة وسبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعون دينارا).

وقد جرى تسليم شيك بالمبلغ أثناء زيارة وفد من الجمعية لبيت الزكاة ضم كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان تركي المطيري، وأمين الصندوق ثامر فرج الشمري، وعضو مجلس الإدارة دهمي العجمي، والمدير المالي عصام السحراوى. وكان في استقباله لدى وصوله إلى المقر الرئيسي لبيت الزكاة في منطقة جنوب السرة مدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم أحمد الصالح، ونائبة المدير العام للموارد والإعلام كوثر عبدالعزيز المسلم، ومدير إدارة تنمية الموارد نايف الجيماز، ومراقب خدمات المتبرعين جاسم الشيخ.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان المطيري إن دعم بيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.

ودعا المطيري باقي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للمبادرة لإخراج زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع.

من جهته، أعرب د.إبراهيم الصالح عن بالغ شكره وتقديره لجمعية صباح السالم التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الزيارة قدم الصالح لرئيس مجلس إدارة الجمعية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة، تقديرا لدورها ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.