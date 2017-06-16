للمساجد أهمية كبيرة في حياة المسلمين فيعتبر المسجد أول مشروع أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وبه بدأ بتكوين ووضع اللبنات الأساسية لبناء المجتمع المسلم الجديد، ففي المسجد تقام الصلوات الخمس وفيه تعقد حلقات الذكر الحكيم وتعليم القرآن الكريم وفيه كذلك تقام الندوات الدينية والمحاضرات، فالمسجد هو الجامعة الإسلامية التي ينتمي إليها جميع المسلمين.

وتقوم لجنة زكاة الفحيحيل ببناء العديد من مساجد في العديد من الدول العربية والإسلامية كاليمن وبنغلاديش والهند وباكستان، وذلك لخدمة المسلمين في شتى الدول الإسلامية.

ويهدف المشروع إلى:

٭ الحفاظ على الهوية الإسلامية.

٭ مساعدة المسلمين في أداء عباداتهم.

٭ تربية أبناء المسلمين على موائد الذكر وحلقات العلم في المساجد.

٭ تعزيز وتفعيل قيم الأخوة والتلاحم الإسلامي.

تكلفة المسجد تبدأ من 2500 د.ك إلى 27450 د.ك

الجهة المنفذة: لجنة زكاة الفحيحيل للمساهمة: 23922260 -23923672 -90028343 -98855495 أو عبر الموقع الإلكتروني (www.zakatalfahaheel.com.kw).