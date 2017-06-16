أسامة أبو السعود

قال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري إن حلقات الذكر وحفظ القرآن الكريم تثري المجتمع الكويتي وتزيد أعداد الحافظين لكتاب الله في كل بيت، فالقرآن الكريم يهذب الخلق ويدعو إلى التسامح والمحبة والابتعاد عن الغلو والتطرف.

وبين الجبري خلال مشاركته في الحفل الختامي لمسابقة الشيخ راكان بن حثلين القرآنية الأولى- رحمه الله- مساء أول من أمس أن وزارة الأوقاف تدعم جميع مسابقات حفظ القرآن الكريم ونحرص على أن يكون معظم الشباب الكويتي من حفاظ القرآن الكريم لأنه يهدي إلى الطريق الصحيح.

وقال الجبري ان مشاركة ما يزيد على 270 متسابقا في الشيخ راكان بن حثلين القرآنية الأولى، رحمه الله، انه من المؤشرات على حب أهل الكويت لكتاب الله الكريم وتمسك أبنائهم به، مشيرا إلى ان التمسك بحفظ القران الكريم يهدي الأمة ويخرج جيل يهدي الى الطريق الصحيح والبعد عن التشدد والغلو.

ومن جانبه قال محمد سلطان بن حثلين إننا في عصرنا الحاضر بحاجة إلى القرآن الكريم نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه ونصلح أنفسنا ومجتمعنا على نهجه ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته

وأضاف أن القرآن الكريم هو المنطلق الذي عشنا في ظلاله وتربينا على أحكامه وسنربي الأجيال على فهمه وتلاوته إتباعا لقول رسولنا الكرم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.