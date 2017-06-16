عبدالله الراكان

قام لولو هايبر ماركت، وهو متجر التجزئة الرائد في الشرق الأوسط، بتوسيع تواجده في الكويت من خلال افتتاح أحدث فروعه في مدينة الجهراء في الجانب الشمالي الغربي من الكويت يوم 14 يونيو.

وافتتح الفريق محافظ الجهراء م.فهد الأمير، فرع الهايبر ماركت الجديد وهو الفرع السابع من «لولو هايبر ماركت» في الكويت ومنفذ لولو رقم 136 عالميا، بحضور يوسوفالي م.أ.، رئيس مجموعة لولو وعدد من المسؤولين والممثلين من الشركات المحلية والإدارة العليا في مجموعة لولو فضلا عن تجمع كبير من المتسوقين والمهنئين.

وحيث انه يقع في مول الجهراء الكبير، يخدم فرع لولو هايبر ماركت الجديد، وهو أحدث وجهة للتسوق في الجهراء بمساحة 130.000 قدم مربعة، سكان مدينة الجهراء والمناطق المحيطة بها مع وجهة تسوق شاملة.

وكما هو الحال دائما، يوفر «لولو هايبر ماركت» أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية والتي توفر القيمة مقابل المال كلها تحت سقف واحد ولا يختلف مزيج المنتجات في المنفذ الجديد.، ويمكن للمتسوقين التطلع إلى مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة من جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية.

بالإضافة إلى الأقسام المخصصة للبقالة والفواكه والخضراوات الطازجة والأطعمة المجمدة والأطعمة المبردة ومنتجات الألبان، يتميز الهايبر ماركت أيضا بأقسام الأسرة وأسلوب الحياة للإلكترونيات المنزلية والمفروشات المنزلية والعائلية وممرات الصحة والجمال وكذلك أقسام الأمتعة والقرطاسية ولعب الأطفال، كما يتوافر في منفذ الجهراء الجديد منطقة الجزارة والأسماك المنفصلة بالإضافة إلى منضدة الطعام الساخن المخصصة والمخبز وقسم الأطعمة المعلبة الشهية.

«كانت الكويت دائما وجهة لولو هايبر ماركت المفضلة بسبب بيئتها السياسية المستقرة وسوقها النابض بالحياة. وقال يوسوفالي م.أ. رئيس مجموعة لولو: «لا نزال متفائلين جدا بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد، وسنظل ملتزمين بالتزامنا الطويل الأمد تجاه الكويت».

وأضاف: «نشكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأعضاء الأسرة، وحكومة وشعب هذا البلد على تشجيعنا في كل إستراتيجياتنا التوسعية وجهودنا في الكويت».

وشارك في حفل الافتتاح السفير الهندي سونيل جاين ومحافظ الجهراء، ورمضان خلف الحربي والمدير التنفيذي لمجموعة اللولو أشرف علي م.أ. والرئيس التنفيذي سيفي روباوالا والمدير الإقليمي محمد حارس.