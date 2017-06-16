جميع الفرق على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حدث طارئ

دارين العلي

اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري امكانية حدوث انقطاعات كهربائية في المرحلة الحالية نتيجة خلل طارئ في شبكتي النقل أو التوزيع، لافتا الى ان التحدي الاكبر بالنسبة للوزارة هو قدرة فرق الطوارئ التابعة لها على اعادة التيار بسرعة، مشيرا إلى ان جميع الفرق على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حدث طارئ.

وقال بوشهري خلال افتتاحه جناح كفاءات الترشيدي في الأفنيوز ان قطاعات الوزارة الفنية انهت أعمال الصيانة الخاصة بها، مبينا ان الوزارة تستغل فترة انخفاض الاحمال الكهربائية خلال الفترة ما بين شهر اكتوبر ومايو لإجراء صيانة مكونات شبكتيها الكهربائية والمائية بشكل جيد لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والطلب المتزايد على الكهرباء والماء خلال موسم الصيف. وثمن بوشهري جهود المجاميع الشبابية في الوزارة «كفاءات» على مبادراتهم الترشيدية التي ينفذوها بشكل مستمر، قائلا «ان نجاح مبادرتهم العام الفائت التي نظموها في نفس المكان بعنوان» تخيل حياتك من غيرها «دفعهم لتكرارها بشكل مختلف وانتهاز فرصة انتشار المستهلكين بشكل كبير في الاسواق والمجمعات التجارية بعد الافطار لنشر رسائلهم التوعوية الهادفة.

وقال «رغم ان تصميم الجناح كان بسيطا الا ان فكرته كانت رائعة لاحتوائه على معلومات ترشيدية هامة وتضمنه تجربتين عمليتين لابراز الفرق بين استخدام الادوات والتقنيات المرشدة والاخرى التقليدية، مشيدا بتجاوب المستهلكين مع حملات الوزارة الترشيدية والتي بفضلهم نجحت الوزارة في خفض سقف الزيادة السنوية في الاحمال الى 4.5% العام الفائت و3.5 خلال العام 2014/2015، متابعا ان طموحا تحقيق نسب أفضل».