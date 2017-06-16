محمد راتب

أعلن رئيس لجنة الخدمات في تعاونية النزهة سعد المنيع ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والنائب رياض العدساني قاما بزيارة للسوق المركزي وتفقدا أسعار مهرجان السلع الرمضانية بالجمعية وأبديا رضاءهما التام عن أسعار السلع وتواريخ صلاحيتها.

وقال المنيع في تصريح على هامش حفل القرقيعان الذي أقامته الجمعية ان هذا الاحتفال عادة كويتية سنوية أصيلة تنظمها الجمعية لأهالي المنطقة لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وقد اشتمل البرنامج على توزيع هدايا في المسابقات وقرقيعان ورسوم على الوجه للأطفال.

حضر الحفل رئيس مجلس الادارة وائل القطامي وامين السر ضرار الدعيج ونائب الرئيس هيثم العوض وامين الصندوق حسين بويابس وسعد المنيع.

واضاف ان حفل القرقيعان يأتي انطلاقا من الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعية في المنطقة، مضيفا انه تم ايضا خلال الشهر الفضيل تنظيم مسابقة دينية ودعم المساجد باحتياجاتها وخصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الإدارة هيثم العوض ان مهرجان السلع الرمضانية والذي نظمته الجمعية مؤخرا حقق زيادة كبيرة في المبيعات نظرا للتخفيضات الكبيرة التي شهدتها كل السلع في المهرجان والذي شهد اقبالا كبيرا من داخل المنطقة وخارجها.