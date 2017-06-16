هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت سعود المطيري الموظفين الجدد المقبولين في تخصصات هندسة البترول والجيولوجيا بشركة نفط الكويت، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوظيفية الجديدة بالشركة. وقال المطيري ان نقابة نفط الكويت بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع ادارة الشركة منذ اعلان التوظيف لزيادة اعداد الموظفين المقبولين وهو ما تمت الموافقة عليه وصدر قرار برفع الاعداد، ولله الحمد وهو مكسب يحسب لمجلس ادارة النقابة بالتعاون المثمر مع ادارة الشركة.

وأعرب المطيري عن استنكار نقابة العاملين بشركة نفط الكويت لآلية التنسيق والقبول والتوظيف المتبعة حاليا للشباب الكويتي الحاصل على تخصصات هندسة البترول والجيولوجيا، حيث يتم تخريج عمالة «متخصصة» بالقطاع النفطي سنويا من جامعة الكويت وغيرها من الجامعات المعترف بها عالميا ولا يتم الا قبول أعداد قليلة منهم مما يترك اثرا من الاحباط لبقية الخريجين نتيجة عملهم في تخصصات لا تتفق مع تحصيلهم العلمي.

وتابع قائلا: ليس منطقيا ان يعمل مهندس بترول في مجال خدمة العملاء في شركات الاتصالات وكل هذا نتيجة عدم وجود تخطيط واضح وتنسيق بين اجهزة الدولة لتلبية احتياجات سوق العمل من الشهادات الجامعية المتخصصة. ودعا المطيري باسم نقابة نفط الكويت مؤسسة البترول والشركات النفطية الى توقيع بروتوكول بينها وبين وزارة التعليم العالي ليتم تحديد احتياجاتها من الشباب الكويتي المتخصص في مجال النفط والصناعات المرتبطة به سنويا اسوة بالبروتوكول الموقع بين كلية الدراسات التكنولوجية وشركة البترول الوطنية والبروتوكول الموقع بين معهد التمريض وشركة نفط الكويت. وأوضح ان نقابة نفط الكويت تقدمت قبل عدة أشهر بمقترح لمؤسسة البترول بتشكيل لجنة مشتركة مع جامعة الكويت والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لوضع خطط الاحتياج في السنوات القادمة حتى لا يتم قبول طلبه في هذه التخصصات ومن ثم يتم رفضهم والسبب عدم وجود شواغر وظيفية.