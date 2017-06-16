الشعاب المرجانية معرضة للخطر من قبل رواد البحر والعوامل الطبيعية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية ان فريق عمل مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في جزيرة كبر الذي يعمل عليه باحثون من المعهد رصد تكاثر مرجان (الأكروبورا) هذا الموسم في الجزيرة.

وقال رئيس المشروع د. شاكر الهزيم من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد في تصريح صحافي ان مرجان (الأكروبورا) رصد للمرة الأولى في عام 1995، مضيفا ان رصد هذا المرجان للمرة الثانية يعد مهما في عملية تكاثر المرجان كونه يعبر عن حالة الشعاب المرجانية الجيدة.

وأوضح ان الرصد استغرق خمسة أيام مع حسابات سابقة وعلامات فيزيائية، مشيرا الى ان ذلك يدل على ان الشعاب المرجانية بصحة جيدة وما زالت تتكاثر. وأكد ان الشعاب المرجانية معرضة للخطر من قبل رواد البحر والعوامل الطبيعية من تغير مناخي وارتفاع حراري الذي بدوره يسبب ضعف تكوين الشعاب المرجانية ويسهم في إضعاف حدوث عملية التكاثر.

وأشار الهزيم الى ان هناك محاولة رصد سابقة لتكاثر مرجان (فيفيا) في شهر يوليو 2016 لكنه لم يحدث مجددا رغم المراقبة الحثيثة لرصدها مؤكدا ان أسباب ضمور البيوض في المرجان هو الارتفاع الحراري العقدي (الموسمي).