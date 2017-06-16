محمد راتب

أعلن المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تدشين مخيمه الصيفي لعام 2017 وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 يوليو المقبل.

وذكر مدير التسويق والعلاقات العامة في المركز العلمي نواف الرديني أن المخيم سيقام على مدى ستة أسابيع، من الأحد إلى الخميس ويتضمن العديد من الأنشطة والبرامج، من ضمنها ورش العمل التعليمية والفنية، بالإضافة إلى زيارات للأكواريوم وقاعة الاستكشاف ومشاهدة أفلام آي ماكس وجولات خلف الكواليس وحضور عروض إطعام الأسماك والقروش.

وأضاف أن البرامج تبدأ يوميا من الساعة 9:30 صباحا وتستمر حتى الساعة 1:30 بعد الظهر وهي للأولاد والبنات من 5 إلى 12 سنة من العمر، مشيرا إلى أن كل اسبوع سيحمل موضوعا علميا مختلفا ويمكن لأولياء الأمور تسجيل أطفالهم في اسبوع واحد أو اسبوعين أو الفترة بكاملها.

وعن مواضيع المخيم، ذكر الرديني أنها ستكون كالتالي:

الاسبوع الأول عن الزراعة

الاسبوع الثاني عن الفضاء

الاسبوع الثالث عن البيئات

الاسبوع الرابع عن عجائب الحيوانات

الاسبوع الخامس عن علم الآثار

الاسبوع السادس عن أسرار المحيط

وأوضح الرديني أن التسجيل للمخيم الصيفي سيكون في مكتب الاستعلامات بالمركز العلمي طوال ساعات التشغيل، وللاستفسار عن البرنامج، يمكن الاتصال على قسم الحجوزات ومبيعات المجموعات على هاتف رقم 22240309، علما بأن تكلفة الاشتراك هي 40 دينارا للأسبوع الواحد (35 د.ك. لمنتسبي برنامج العضوية السنوية). وعند تسجيل أكثر من طفل، فيحصل كل طفل إضافي على خصم 15%.