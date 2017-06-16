الزين الصباح: نتمنى أن نمد جسورنا مع الشركات الكويتية الوطنية لبناء مفهوم جديد لمعنى التنمية الشبابية

عاطف رمضان

أبرمت وزارة الدولة لشؤون الشباب مذكرة تفاهم مع شركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال لترسيخ العلاقة ما بين القطاع الحكومي ممثلة بوزارة «الشباب» والقطاع الخاص وتحديدا ممثلي القطاعات او الشركات الشبابية القائمة على بناء منظومة تكاملية لتعزيز دور المجتمع الشبابي في بناء الكويت، بحضور وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح والوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية بالوزارة شفيق السيد عمر، والرئيس التنفيذي لشركة كيوبيكال سيرفسز عبدالرحمن الفواز وهي شركة وطنية كويتية تضم 11 شريكا كويتيا يقومون بتوفير الخدمات المالية والتخطيطية والتنفيذية لأبناء الكويت المميزين في مجال الصناعات أو الأعمال الحرة.

وقالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح انه من خلال هذه الاتفاقية نتمنى أن نمد جسورنا فيما بين وزارة «الشباب» ومثل هذه الشركات الكويتية الوطنية من أجل بناء مفهوم جديد لمعنى التنمية الشبابية الإيجابية ومفهوم جديد لمعنى الحاضنات الإيجابية التفاعلية التي من خلالها يمكن تنويع مصادر الدخل للكويت.وأضافت الشيخة الزين الصباح أن هذه الاتفاقية بادرة طيبة من خلالها نؤسس نواة لبناء شراكات عريقة ومستدامة مع المجتمع الشبابي.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة كيوبيكال سيرفسز عبدالرحمن الفواز عن شكره لوزارة «الشباب» لإيمانها بالطاقات الشبابية الموجودة في الكويت مما بث فينا روح الأمل كشباب كويتي خاصة عندما يكون هناك شباب لديهم خطة واستراتيجية تخدم البلد واقتصاد البلد أو جزء من خدمات هذا البلد.وأضاف الفوزان أن الحكومة ممثلة بوزارة «الشباب» هي أول جهة حكومية تمد يد العون للكفاءات التي تطور السوق المحلي واقتصادنا الوطني عبر تنويع مصادر الدخل.واستعرض دور الشركة خلال الفترة المقبلة بعد أن تم عرض استراتيجيتها المقبلة وتم توقيع مذكرة التفاهم مع الوزارة. وقال إن بداية علاقة الشركة مع الوزارة كانت عبر برنامج مسؤولية اجتماعية صغير اسمه برنامج فكرة، وهو برنامج مختص في تطوير أفكار الشباب وتنفيذها من أفكار الى مشاريع واقعية وهو ما تم تنفيذه فعليا من خلال شباب كويتي وهو كان الداعم الرئيسي في تنفيذ هذا البرنامج ومن هنا صار لدى الشركة إيمان بالقدرات الشبابية الموجودة في الوزارة.

منصة إلكترونية توفرها «الشباب» لرواد الأعمال

قالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح في تصريح صحافي إن مدة الاتفاقية سنة ويتم تجديدها سنويا وان الهدف منها ترسيخ وتعزيز العلاقة ما بين الوزارة والحاضنات المتفرعة الموجودة في الكويت والتي تدعم الشباب سواء لوجستيا أو استراتيجيا أو ماليا، مشيرة الى أن الهدف من هذه الشركات مد الجسور بين الوزارة والقطاع الشبابي التنافسي الذي يسمى القطاع الثالث.

وقالت إن المنصة الإلكترونية التي توفرها الوزارة لرواد الأعمال والمبادرين توفر أيضا لهم الفرص لاستبدال الأفكار والثقافات وتمويل أفكارهم وتعزيز دورهم في المجتمع وربط جميع الأمور بعضها البعض.