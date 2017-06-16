تلبية لدعوة كريمة وجهها وزير إسكان مملكة البحرين الشقيقة م.باسم بن يعقوب الحمر قام نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف بزيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة استمرت يوما واحدا بحضور كل من وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة، ومدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله ونائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان احمد طياره ومدير عام شركة عقارات الإسكان م.اياد عبيد.

التقى المضف خلال الزيارة بالوزير الحمر، حيث بحث معه سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات موضع الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء حديثا وديا بين الجانبين حول امكانية تبادل الرأي والمشورة والخبرات لمواجهة التحديات المستقبلية للتمويل العقاري لتوفير السكن، وأطلع الوزير الحمر ضيفه صلاح المضف على تجربة البحرين في التمويل العقاري، وعلى نماذج للمشروعات الاسكانية التي نفذتها الوزارة لتوفير الرعاية لمواطنيها.

وأوضح المضف أن الزيارة كانت فرصة مناسبة للاطلاع على تجربة البحرين في توفير الرعاية السكنية للمواطنين والوقوف على أهم ملامحها وخصائصها وأوجه الشبه والتمايز بين التجربتين الكويتية والبحرينية.وأكد أن لدى البحرين نماذج متميزة وجديرة بالاهتمام في التمويل والإقراض العقاري عبر مجموعة متنوعة وثرية من البرامج لتمويل شراء وبناء المساكن.

وقدم المضف إلى الحمر هدية تذكارية باسم بنك الائتمان الكويتي، وعبر عن شكره وتقديره للوزير البحريني وللمسؤولين في وزارة الاسكان لحسن الاستقبال وكرم وحفاوة الضيافة، مشيدا بما حققته الزيارة من نتائج ايجابية وبناءة وبما بين البلدين من أواصر وصلات.

وأوضح المضف ان الزيارة كانت فرصة مناسبة لتبادل الخبرات في توفير الرعاية السكنية للمواطنين والوقوف على أهم ملامحها وخصائصها وأوجه الشبه والتمايز بين التجربتين الكويتية والبحرينية.

وفي ختام اللقاء تسلم صلاح المضف هدية تذكارية من مدير عام البنك د.خالد عبدالله.