فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الاشغال أن وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع أحال مقاول مشروع نفق المنقف والصباحية إلى النيابة العامة وذلك على خلفية تورطه بالكارثة التي حدثت في فصل الشتاء الماضي، وذلك بعد ان رفعت اللجنة المشكلة بهذا الامر تقريرها الي الوزير، الامر الذي درسه الوزير وبت فيه وبالتالي أعطى اوامره بتحويل المقاول الي النيابة العامة لتورطه وتقصيره بعمله كما تمت ادانته من قبل لجنة التحقيق. واضاف المصدر أن الوزارة حولت المقاول الى النيابة كإجراءات قانونية لاستكمال عملية التحقيق وكذلك مطالبة الوزارة بالتعويضات والخسائر التي تعرضت لها الوزارة او حتى الجهات الأخرى ومنها عدد من المواطنين.

وكشف أن الوزير المطوع سيقوم بتفعيل بعض التوصيات والاخذ بها مثل عدم تكرار ما حصل من حوادث او وقوع كوارث مثلما حصل في نفق المنقف والصباحية وكذلك التحقيق مع بعض الموظفين الذين وجد عندهم قصورا بعض الشيء والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأمور مستقبلا.

وقال المصدر إن لدى الوزارة 3 مشاريع ستكون جاهزة خلال هذا الصيف وهي مشروع وزارة التربية ومشروع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ومشروع معهد الكويت الاختصاصات الصحية، مؤكدا أن كل هذه المشاريع جاهزة وفي طور التسلم والتسليم بين الوزارة والمقاولين المنفذين لهذه المشاريع.