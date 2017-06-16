عادل الشنان

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية التابع له والذي حدد سعر الأرض البالغة مساحتها 400م2 في مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني بـ 5 آلاف دينار.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء لم تتناول بعد أمر مناقشة تحديد سعر أراضي القطعتين 3 و4 في خيطان الجنوبي والتي تمت إعادتها إلى حضن الرعاية السكنية بقرار من مجلس الوزراء بالإضافة إلى عدم تحديد شروط الانتفاع من المشروع بالغرض السكني للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية

في السياق نفسه، انتهى الأسبوع الأول لفتح باب التخصيص على مشروع جنوب خيطان الواقع في القطعتين (3 ـ 4) بتقدم قرابة الـ 700 مخصص وجميعهم من أصحاب طلبات شهر يونيو 1998م وما قبل.

هذا وهناك قرابة 1000 مواطن من أصحاب طلبات يوليو حتى ديسمبر 1998م ينتظرون فتح باب التخصيص لهم على المشروع.