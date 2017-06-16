المهدي: خطة لتطوير إعداد تقارير المتابعة عبر تطوير النظام الآلي

الغنيم: 8 مشاريع لـ «الأشغال» بتكلفة سنوية 523.6 مليون دينار

بشرى شعبان

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي د. خالد مهدي ان نسبة الإنجاز في اعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الصبية) بلغت 78.64%. وأضاف مهدي في مؤتمر صحافي أمس الخميس ان نسبة الإنجاز في (وصلة الدوحة) بلغت 63.2%، لافتا إلى ان أعمال المشروع بوصلتيه (الدوحة والصبية) تسير وفقا للجدول الزمني اذ من المقرر الانتهاء منها نهاية العام المقبل.

وأوضح ان «التخطيط» حرصت على متابعة هذا المشروع لأهميته وحيويته حيث قامت فرق المتابعة بتنظيم زيارات ميدانية لموقع المشروع بالتنسيق مع المسؤولين في «الاشغال» ومدراء المشروع بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ونسب الانجاز وتوقيت الانتهاء منه.

وأشار الى وجود خطة لتطوير إعداد تقارير المتابعة عبر تطوير النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الجهات إضافة إلى قياس الموقف التنفيذي لكل مشاريع القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية متوسطة الأجل من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان حسن تنفيذ المشاريع التنموية.

وذكر ان منهجية المتابعة تعتمد على عدة أسس هي تشكيل ودعم لجان التخطيط والمتابعة بالجهات الحكومية لتصبح مسؤولة عن عملية التخطيط على مستوى الجهة وترجمة سياسات خطة التنمية الى مشروعات، اضافة الى ضبط وتدقيق ومراجعة جميع البيانات والمعلومات الواردة من الجهات الحكومية.

بدورها، قالت وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية عواطف الغنيم ان «الأشغال» بصفتها الجهة الرسمية المنوط بها تنفيذ النهضة الإنشائية بالدولة قامت بتوفير خدمات البنية التحتية بالبلاد بدور أساسي في تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية المدرجة بالخطة الإنمائية للدولة.

وأضافت الغنيم ان مشروع (جسر الشيخ جابر الأحمد) يعد من المشاريع الكبرى التي تنفذها (الأشغال) اذ تعول الدولة على هذا المشروع في احداث النهضة المنشودة بالمنطقة الشمالية من البلاد المتضمنة انشاء مدن سكنية ومناطق استثمارية من شأنها خلق مصادر بديلة للدخل.

وقالت ان عدد مشاريع وزارة الأشغال العامة في خطة التنمية للعام الحالي (2017 ـ 2018) يبلغ 8 مشاريع بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـ 523.6 مليون دينار كويتي (نحو 1.7 مليار دولار أميركي) منها ستة مشاريع استراتيجية.

ويعد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد أحد أهم المشاريع العملاقة المدرجة ضمن خطة الدولة التنموية وهو اطول جسر بحري على مستوى العالم إذ يسهم في اختصار المسافة بين مدينة الكويت العاصمة ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى 37.5 كيلومترا أي اقل من 30 دقيقة.

ويحتوي كل اتجاه في مسار الجسر على ثلاث حارات مرورية وحارة للطوارئ وتبلغ السرعة التصميمية للجسر 120 كيلومترا في الساعة ما يسهم في رفع مستوى السيولة المرورية بهذا الاتجاه.

وتبدأ اعمال المشروع من منطقة الشويخ باتصاله مع تقاطع طريق الغزالي السريع وشارع جمال عبدالناصر عابرا جون الكويت شمالا إلى منطقة الصبية.