قال الوكيل المساعد لقطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة م. احمد الحصان، حول المستكمل من العناصر الأساسية لمشروع جسر جابر حتى 31 مايو الماضي 2017 ان ركائز المشروع بلغت 1.452 بنسبة 91%‏، فيما بلغت الدعامات، 1.135، بنسبة 94%‏، في حين بلغت رؤوس الدعامات 1.106 بنسبة 92%، وتصنيع القطاعات الصندوقية مسبقة الصب 543 بنسبة 57%‏، وتركيب القطاعات الصندوقية مسبقة الصب 382 بنسبة 40%.

وأشار الحصان الى ان القطاعات الصندوقية المصبوبة بالموقع «الجزء البحري» بلغت 18 بنسبة 41%‏، فيما بلغت القطاعات الصندوقية المصبوبة بالموقع «الجزء البري - النظام التقليدي» 46 بنسبة 42%.

ولفت الى انه تم الانتهاء من اعمال الدفان ومن اعمال تحسين التربة بالجزيرتين الجنوبية والشمالية وبمنطقتي الدفان بالشويخ والصبية، مؤكدا ان العمل جار في إنشاء محطة الكهرباء 132 كيلو فولت ومركز الزوار الدائم بمنطقة الشويخ وكذلك المباني بالجزيرة الجنوبية.

وعن الأعمال آلمنجزة في وصلة الدوحة بين الحصان إنجاز 627 من الركائب بنسبة 100% و432 من الدعامات نسبة 99، 5% ورؤوس الدعامات 400 بنسبة 98% وتصنيع القطاعات الصندوقية مسبق الصب 212 بنسبة 60% تركيب القطاعات الصندوقية مسبق الصب 172 بنسبة 49% والقطاعات الصندوقية المصبوبة بالموقع الجزء البري النظام التقليدي 20 وبنسبة 37%.

وعن الأعمال الترابية بين ان العمل جار في الردم والدفاع واستكمال طبقات التأسيس في تقاطع الدوحة السريع.