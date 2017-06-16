اعلن المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في الرياض، أنه يتعين على الطلبة الكويتيين حاملي الثانوية العامة الراغبين بالدراسة في الجامعات السعودية التقديم الإلكتروني مباشرة عبر المواقع الإلكترونية للجامعات المانحة حسب المواعيد المعلنة والمحددة لكل جامعة في موقعها الإلكتروني.

واكد الملحق الثقافي بالسفارة الكويتية بالرياض أحمد الخنفر، ضرورة قراءة ومعرفة الشروط الخاصة بالقبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة المرغوب التقدم لها خصوصا في ما يتعلق بالنسبة الموزونة (نسبة الثانوية العامة والتحصيلي والقدرات) .

وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة حتى يعرف الطالب إمكانية قبوله في الجامعة التي يرغب في التقدم بطلب القبول منها وتفادي التقدم للجامعات التي لا تسمح فيها نسبته بالتقدم لها.

وافاد الملحق الثقافي بأنه سيتم الاعلان لاحقا عن مواعيد التقديم للمنح الدراسية الثابتة في وزارة التعليم العالي الكويتي وكذلك الاعلان عن الرابط الالكتروني للتقديم حال توفره من قبل وزارة التعليم العالي الكويتي.