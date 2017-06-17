«لأعلى سعر.. كشف لنا جمال صوتها وروعته»
الكاتب محمد العدل مؤلف مسلسل «لأعلى سعر» ومؤلف كلمات أغنية التتر «ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أنذال بامتياز»، واختار بنفسه نوال الزغبي كي تغنيها، مؤكدا أن هذا التتر سيعيدك وبقوة إلى الجمهور الذي يعشقك، وصدق فعلا العدل، حيث اعتبر الكثيرون أن تتر المسلسل بصوت الزغبي أجمل تترات مسلسلات رمضان.
«أول مرة أبكي من موقف مرعب وسخيف»
الممثل ماجد المصري، حيث بكى بكاء حقيقيا في إحدى حلقات برنامج المقالب الرمضانية «هاني هز الجبل» بعد أن اكتشف أنه وقع ضحية لعبة سخيفة ومرعبة على حد قوله، وبكى بكاء حقيقيا - وليس تمثيلا - وهو يعاتب بشدة هاني رمزي ويقول له: مكنتش خايف على نفسي.. كنت خايف على أولادي وزوجتي.. ليه تخليني أعيش الإحساس القاسي ده بافتقادهم.. وفي الآخر تقولي اضحك.. احنا كنا بنهزر.. لا يا هاني كده كتير.. ويا ريتها حاجة حلوة، دي حاجة غبية ومقرفة!
ماذا قال المؤلف محمد العدل عن الفنانة نوال الزغبي؟.. وما الموقف الذي أبكى ماجد المصري لأول مرة؟.. الأميرة الراحلة ديانا تكشف تفاصيل طفولتها غير السعيدة