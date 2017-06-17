العنزي: برنامج ترفيهي متكامل للنزلاء خلال فترة الإجازة الصيفية

إبراهيم: «الأنباء» حريصة على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الفعاليات

بشرى شعبان

جريا على عادتها السنوية وايمانا منها بأهمية الشراكة في الاعمال والمناسبات الاجتماعية وعملا بالمبادئ المؤكدة بأن العمل الصحافي لا يقتصر على نقل الخبر او كتابة مقال او اجراء تحقيق بل يتخطى ذلك الى المشاركة في المسؤوليات المجتمعية، قامت «الأنباء» بمشاركة نزلاء ادارة رعاية المعاقين في حفل القرقيعان السنوي الذي نظمته الادارة بمشاركة العديد من مؤسسات القطاع الخاص وبرعاية وحضور نائب المدير العام للقطاع الطبي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.نادية ابل والتي تقدمت بالشكر لكل من ساهم في ادخال الفرحة والبهجة في نفوس النزلاء من مختلف دور إدارة رعاية المعاقين، مؤكدة ان ابواب الهيئة مفتوحة امام جهات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في الانشطة المتعددة.

وتوجهت ابل باسم العاملين في القطاع الطبي للهيئة بأسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والحكومة والشعب الكويتي وكل مقيم على هذه الارض الطيبة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

بدورها، توجهت مديرة ادارة رعاية المعاقين بالانابة د.وضحة العنزي بالشكر لكل من ساهم في التبرع من قبل الجهات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني او بالحضور ومشاركة الابناء من ذوي الاعاقة حفل القرقيعان وساهموا برسم البسمة على وجههم، مؤكدة ان ادارة رعاية المعاقين تحرص على تنظيم الانشطة والاحتفالات للنزلاء في جميع المناسبات وعلى مدار العام، مشيرة الى اعداد برنامج متكامل لاجازة الصيف يشمل الكثير من الانشطة داخل الدور وفي الاماكن الخارجية، متقدمة بأجمل التهاني لأهل الكويت وكل مقيم على ارضها بمناسبة الشهر الفضيل، متمنية ان يديم الله على الكويت نعمتي الامن والامان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

من جانبه، شكر مسؤول العلاقات العامة في «الأنباء» الزميل يوسف ابراهيم ادارة رعاية المعاقين وجميع العاملين فيها على حسن التنظيم، مؤكدا حرص «الأنباء» بناء على توجيهات رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الانشطة والاحتفالات، متمنيا لدور المعاقين المزيد من النجاح في خدمة هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات، بالإضافة الى فقرة خاصة عن فرحة القرقيعان، وقدوة نزيلات ادارة رعاية المعاقين وفقرة لمنتسبات نادي المعاقين الرياضي، كما تم توزيع القرقيعان من الجهات المشاركة على النزلاء، وايضا قامت د.نادية ابل، ود.وضحة العنزي بتكريم الجهات المشاركة في الحفل.