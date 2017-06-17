الصبيح: التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية يحصّن العمل الخيري

كرّم عدد من الجمعيات الخيرية رئيس فريق ملف العمل الإنساني بوزارة الخارجية عبدالله الخبيزي بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرا لجهوده في تيسير العمل الخيري الكويتي الإنساني خارج الكويت.

جاء حفل التكريم بمبادرة وتنظيم الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح، وممثل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلاح الفضلي، ومدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم الصالح.

وأشاد الأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي في كلمته بالدعم الذي تقدمه الكويت أميرا وحكومة وشعبا للعمل الخيري والرعاية التي يحظى بها من وزارة الشؤون ووزارة الخارجية، مؤكدا أن عبدالله الخبيزي نموذج مشرف لهذه الرعاية من خلال جهوده في التواصل والتنسيق وتيسير عمل الجمعيات الخيرية لإبراز وجه الكويت الإنساني المشرق، مشيرا الى أن الخبيزي قدم وزملائه أقصى درجات التعاون مع المؤسسات الخيرية، وعرف عنه إخلاصه وتفانيه في العمل.

وفي كلمته، أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح بروح التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية، مؤكدا أن ذلك يعزز حماية وتحصين العمل الخيري، مشيدا بجهود فريق ملف العمل الإنساني برئاسة عبدالله الخبيزي فهو محب لعمله شغوف به ومحب للعمل الإنساني واستحق بجدارة ان يطلق عليه اسم عراب ملف العمل الإنساني لأنه يتابع بدأب أدق التفاصيل.

من جانبه، شكر ممثل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلاح الفضلي الرحمة العالمية على هذه المبادرة الطبية التي جمعت مؤسسات الخير الكويتية لتكريم نموذج مشرف من الشباب الكويتي المتفاني في عمله.

واختتم الحفل بتقديم وسام الرحمة العالمية والدرع التذكارية رايات الخير للخبيزي، كما تم تقديم دروع التكريم من كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبيت الزكاة الكويتي والعون المباشر وجمعية النجاة الخيرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.