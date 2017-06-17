من ابرز مشاريع جمعية النجاة الخيرية في الخارج، التي أنجزتها لجنة الفحيحيل على الإطلاق، هو مركز الكويت الطبي الخيري، حيث قامت اللجنة بإنشاء مركز طبي خيري باليمن، ويعتبر أول مركز في الشرق الأوسط يبنى فوق قمة جبل، ويخدم 400 قرية بمعدل 100 ألف نسمة.



واعتبرت اللجنة المركز علامة وبصمة بارزة للعمل الخيري الكويتي في اليمن، حيث ان هذا المركز يجسد خريطة الكويت في تصميمه، وبفضل الله تعالى تم انجازه، ويبقى دور أهل الخير وأهل العطاء في دعم الأنشطة التشغيلية للمركز من خلال مشروع شفاء الخيري.

والشريحة المستفيدة هي المرضى، الضعفاء، المصابين والفقراء. ويبلغ عدد المستفيدين 5000 مريض شهريا باليمن. ومن اهداف المشروع: توقيع الكشف والفحص الطبي على المرضى والضعاف، توفير العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية للضعفاء والفقراء، بيان مبادئ الإسلام بأنه دين الرحمة والعطف لكل البشرية، فتح باب الصدقة الجارية للمتصدقين وأهل الخير وإقامة الحملات الطبية لمعالجة الأمراض المنتشرة في القرى النائية والبعيدة.

ومن أوجه المشروع: كفالة طبيب - كفالة ممرض - علاج مريض - توفير جهاز طبي وتوفير أدوية.

وتبلغ تكلفة المشروع 8000 دينار شهريا، ويمكن المساهمة بأي مبلغ في المشروع.

الجهة المنفذة: لجنة زكاة الفحيحيل للمساهمة: 23922260 - 23923672 - 90028343 او عبر الموقع الإلكتروني:

(www.zakatalfahaheel.com.kw).