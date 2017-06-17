قررت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تمويل أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرامية إلى التصدي لوباء الكوليرا في اليمن خلال عام 2017 عبر توفير 10 أطنان من الكلور الحبيبي (223 برميلا) لتوزيعها على محطات المياه اليمنية.

جاء ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان حديثا من أجل تعزيز التعاون بين البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي والهيئة الخيرية في مجالات مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والحروب الأهلية.



وقد وقع الاتفاقية مدير عام الهيئة بدر الصميط ورئيس البعثة الإقليمية في الكويت يحيى عليبي في مقر الهيئة بجنوب السرة بحضور مدير قسم الشؤون الإنسانية جون ستريك وعدد من قيادات الهيئة الخيرية.



وقال الصميط على هامش مراسم توقيع الاتفاقية في تصريح صحافي إن الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة التفاهم كإطار عام للعمل المشترك لما يجمعهما من أهداف مشتركة في تقديم العون والمساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن توقيع اتفاقية أول برنامج ميداني مشترك لمواجهة تفشي مرض الكوليرا في اليمن، مشيرا إلى أن الشراكة مع المنظمات الإنسانية الاقليمية والدولية يعد توجها أصيلا لدى الهيئة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بالمنطقة وطول امد النزاعات.



وأضاف الصميط ان الشراكة لم تعد ترفا أو خيارا بل أمرا لازما واستحقاقا استراتيجيا لإنجاح مسيرة العمل الإنساني، مشيرا إلى ان الهيئة لم تتردد في قبول مبادرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن هذه الاتفاقية.



من جانبه، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي يحيى عليبي إن علاقة اللجنة الدولية بالهيئة الخيرية ليست جديدة وإن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتطوير الشراكة بين الجانبين في العديد من المجالات كالندوات والمؤتمرات والمعارض والمنتديات المختلفة، وتبادل التجارب والخبرات والدورات التدريبية والقانون الدولي الإنساني.