قال نائب رئيس لجنة العالم العربي في جمعية إحياء التراث الإسلامي فهد الحسينان: ان اللجنة أتمت إنشاء وتشغيل مخبز آلي في محافظة رفح - قطاع غزة، وهي من المحافظات الأشد فقرا وحاجة لتوفير رغيف الخبز الذي يمثل 58% من الطعام اليومي، وتبلغ نسبة الفقر حسب الإحصاءات الدولية والمحلية أكثر من 70%، ولا يوجد في رفح إلا مخبزان لـ 200 ألف نسمة.



ومخبر رفح يأتي ضمن سلسلة مخابر وقفية تسعى لجنة العالم العربي لإقامتها وتشغيلها في قطاع غزة لتخفيف معاناتهم والوقوف مع احتياجاتهم. وأوضح الحسينان ان للجنة العالم العربي الدور الأساسي في توفير الدعم لإنشاء المخبز الأول في خان يونس قبل 5 سنوات، والذي امتاز بجودة إنتاجه، وحرص العاملين فيه على توفير الخبز على مدار 24 ساعة.



وتشرف جمعية دار الكتاب والسنة وفروعها الست المنتشرة في قطاع غزة على مثل هذه المشاريع، بالإضافة الى العديد من المنشآت العلمية والتعليمية من مدارس ومعاهد وروضات أطفال ومكتبات، وكذلك المراكز الصحية والإغاثة والوقفية التي توفر الدعم الشهري لآلاف الأيتام. وشدد الحسينان على ضرورة دعم المشاريع التي تنفذها اللجنة في دول العالم العربي.