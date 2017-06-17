أعلن مدير عام معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية عثمان الثويني انتهاء المعهد من المرحلة الرابعة من المشروع التدريبي الرائد صناعة العمل التطوعي، والتي كانت بعنوان «تطوير قيادات الصف الثاني من العاملين بالقطاع الخيري وغير الربحي»، والتي أقيمت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.



وأوضح الثويني ان المعهد انفرد في تقديم هذا المشروع للمرة الرابعة على التوالي في عدد من الدول بالقارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية وتناولت العديد من الوحدات التدريبية ذات الأثر العلمي على المؤسسات والمنظمات الخيرية كالتخطيط الإستراتيجي وقياس مؤشر الأداء، وتحقيق معايير التميز المؤسسي في إدارة المشاريع، وتفعيل الأدوار القيادية الناجعة داخل المؤسسات والمنظمات.



وأضاف انه شارك في البرامج التدريبية أكثر من 200 متدرب ومتدربة من أكثر من 60 جمعية خيرية وتطوعية وحظيت اللقاءات باستحسان وإطراء المشاركين من شتى المؤسسات، مؤكدين ان مثل هذه الأنشطة تدفع العمل التطوعي بقوة إلى الأمام كونها تختصر تجارب وخبرات سنوات طويلة من الجهد والعمل الميداني وتقدمه بطريقة سهلة تناسب الجميع.

وتوجه الثويني بالشكر للبنك الإسلامي، وذلك لرعايته المشروع للمرة الرابعة على التوالي.

الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يسعى إلى مساعدة الدول الأعضاء من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية والتطويرية.