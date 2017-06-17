أشاد اتحاد المكاتب الـهـنـدسـية والـدور الاستشارية بقرارات وزير البلديه ومديرها العام التمسك بعدم الاضرار بمناطق السكن الخاص حسب ما جاء بالمخطط الهيكلي للدولة الصادر بمرسوم، لافتا الى تفهم وزير التجارة ووزير الصناعة للاضرار التي ستلحق بالسكن الخاص جراء مزاولة ما يعرف بالتراخيص المنزلية.

ودعا رئيس الاتحاد م. بدر السلمان أعضاء السلطة التشريعية الى الابتعاد عن التشكيك في حرص وزارتي البلدية والتجارة والصناعة على تشجيع الشباب، رافضا تهديد بعض النواب للوزيرين والاحتجاج على اجراءاتهما لتنفيذ قرار وزير التجارة مع الحرص على الحفاظ على المناطق السكنية وايجاد فرص للشباب وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص وايجاد فرص عمل لهم باقل تكلفة ممكنة على الدولة.

وطالب السلمان الجمعيات التعاونية بجميع المناطق لتوفير محلات بإيجار رمزي او بالمشاركة، لافتا الى أن الجمعيات تحصل على الأراضي من أملاك الدولة بأسعار رمزية او دون اي تكلفة وممكن أن تخصص للأنشطة الشبابية اراضي بمناطق الخدمات بكل جمعية، وخلص السلمان إلى القول: إننا نناشد أعضاء مجلس الأمة الحفاظ على خصوصية السكن الخاص وعدم المساس به، كما نود أن نوضح أن السماح بالأنشطة التجارية في مناطق السكن الخاص سيكون بمصلحة ملاك العقار السكني وسيرفع من قيمة العقارات السكنية، معربا عن الأمل في أن يبعد هذا الموضوع عن التكسب الانتخابي واللعب بعواطف الناخبين في مختلف المناطق.