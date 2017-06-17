محمد راتب

أعلن رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي عن مشاركة الهيئة في احتفالية اليوم العالمي للتصحر للعام ٢٠١٧ والتي تنظمها جمعية أصدقاء النخلة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي اليوم السبت بمشاتل التطبيقي داخل المجمع التكنولوجي في منطقة الشويخ، وذلك ضمن مساعي الهيئة المستمرة في المشاركة الفعالة ضمن الأنشطة التي تخدم المجتمع الكويتي وتتعلق بالقضايا التنموية والتحديات العالمية.

وتابع بان الهـيـئـة تـشارك في الاحتفالية من خلال التزويد بالأشجار الكويتية التراثية والشتلات المتنوعة دعما لإنجاحها وتقديرا للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز الوعي بالتصحر والجفاف كونها من أهم التحديات والقضايا البيئية التي تواجه العالم في الوقت الحالي.

وأشار الحساوي الى أن قضية الأرض من أهم القضايا العامة في مرحلة أهداف التنمية المستدامة، حيث انها لن تؤثر في الإمدادات الغذائية فحسب بل تهدد الاستقرار في كثير من المناطق والبلدان في حال تفاقمها.

وأشاد باليوم العالمي للتصحر الذي أقرته الأمم المتحدة لأهميته البالغة في تحقيق التعاون الشامل لاستعادة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحييد تدهور الأراضي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما يسلط الضوء على هشاشة أوضاع الأراضي ذات الطبيعة الجافة في العالم.

بدوره، قال نائب المدير العام للهيئة لشؤون الزراعة التجميلية م.غانم السند لـ «كونا» ان مشكلة التصحر تعد من العوامل الرئيسية التي تعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما في المنطقة العربية التي تحوي أكبر نسبة من الأراضي المتصحرة بالعالم، مؤكدا ارتباط التخلف الاقتصادي بالتدهور البيئي.

وبين ان التصحر يشكل مشكلة عالمية تعانيها معظم دول العالم بدرجات مختلفة ويعرف بأنه تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض مما يؤدي الى انخفاض إنتاج الحياة النباتية بسبب التغيرات المناخية إضافة الى النشاط البشري السلبي من خلال إساءة استغلال الموارد الطبيعية والذي يسبب نضوبها وعدم استدامتها.

وقال السند ان الهيئة اتبعت عدة وسائل لصيانة الموارد الطبيعية وتطوير إمكاناتها والعمل على تثبيت الكثبان الرملية من خلال تكثيف الغطاء النباتي وتنظيم قوانين الرعي للحد من الجائر منه والمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث.