الكويت همزة التوافق بين جميع بلدان المنطقة

كل ما يسبق موسم الصيف من تهديدات أمنية ليس أكثر من زوبعة إعلامية

لبنان لم يغب يوماً عن وجدان الكويت وكانت دائماً داعمة لشعبه بكرم وسخاء

لا حظر لسفر الكويتيين إلى لبنان وعلاقة الشعبين تاريخية ومتجذرة بيان عاكوم

أعرب رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية لدى البلاد، ماهر خير، عن تفاؤله بنجاح الموسم السياحي في لبنان هذا العام، مشيرا إلى أن كل ما يسبق موسم الصيف من تهديدات أمنية ليس أكثر من زوبعة إعلامية تقوم على أساس تضخيم الأحداث، لافتا إلى أن مواسم الصيف خلال السنوات الماضية في لبنان تعتبر من المواسم الهادئة والجميلة.

وقال خير على هامش الغبقة الرمضانية التي نظمتها السفارة، مساء أول من أمس، في فندق ومنتجع النخيل، بحضور حشد من أبناء الجالية المقيمة في البلاد، إن لبنان يستعد الآن لاستقبال موسم الصيف الحالي بكل ما لديه من زخم لإحياء مهرجانات الصيف الثقافية والفنية والتراثية وغيرها على كامل الخارطة اللبنانية من بعلبك إلى بيت الدين وجونية وطرابلس وبيروت واهدن والبترون وغيرها.

ونفى خير إعلان الكويت حظر سفر للكويتيين إلى لبنان، مشددا على العلاقة التاريخية والمتجذرة بين الشعبين والتي تقوم على محبة اللبنانيين للشعب الكويتي ومحبة الكويتيين للشعب اللبناني، مضيفا أن الكويتيين لم ينقطعوا يوماً عن زيارة لبنان خاصة أن لهم أملاكا وذكريات جميلة في ربوعه.

وأكد خير أن لبنان لم يغب عن وجدان الكويت كدولة «وهي كانت دائما داعمة لشعبه بكرم وسخاء»، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس غريبا عنها فهي بلد الإنسانية والانفتاح وهمزة التوافق بين جميع بلدان المنطقة، مثمناً سعيها الدائم في رأب التصدع في أي علاقة أخوية.

وشدد على أن علاقة لبنان مع دول مجلس التعاون تاريخية وحالة المد والجزر التي تسببها الأوضاع الإقليمية في المنطقة لا تؤثر على عمق العلاقات بين لبنان ودول الخليج التي تحتضن لبنان دائما.

وأكد خير على أن حالة الأمان والسلام التي يشهدها لبنان في وسط منطقة مشتعلة تدعو إلى التفاؤل بغد مشرق قادم، لان الوضع في لبنان يعتبر افضل بكثير من أوضاع دول عديدة تتعرض لهجمات إرهابية، موضحا أن حجوزات الطيران إلى لبنان خلال فترة الأعياد المقبلة مكتملة وهناك رحلات إضافية وهذا يؤكد استقرار لبنان.

ووجه خير تحية لأبناء الجالية اللبنانية وجميع رجال الأعمال الذين يبذلون كل ما في وسعهم وينذرون كل ما لديهم للمصلحة العامة حيث شكرهم على تضامنهم مع السفارة التي اعتبرها بيت كل لبناني لمبادراتهم الثمينة ومساهماتهم المادية والمعنوية في دعم وإنجاح فعاليات البعثة.

كان تخلل الغبقة الرمضانية تكريم الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، إلى جانب تقديم فقرات منوعة وممتعة للحضور منها الدبكة اللبنانية والساحر ورقصة التنورة وغيرها من الفقرات من وحي المناسبة الرمضانية، كما تم إجراء مسابقات وسحوبات فاز فيها الحضور بجوائز وهدايا قيمة.

الفراغ الرئاسي أخّر تعيين سفير لبنان بالكويت

عن تأخر تعيين سفير لبنان لدى الكويت، قال خير إن فترة الفراغ الرئاسي تسببت في تراكم ملفات التعينات والتنقلات إضافة إلى تقاعد عدد من السفراء، وملف قانون الانتخابات أخذ اهتماما اكبر لإنجازه، متحدثا عن قرب النظر في التعيينات والتنقلات الديبلوماسية وقال في كلمته أمام الجالية: «أنا على أمل أن نتابع معا المشوار الذي بدأناه ومشينا معكم فيه بكل صدق وخير».

السفارة تحضر لمشاريع جديدة أحدها ينطلق في نوفمبر

دعا خير الجالية في الكويت الى التفاعل في جميع الاستحقاقات اللبنانية المنتظرة من دستورية وفعاليات اقتصادية وثقافية وسياحية، كاشفا عن تحضير السفارة لعدد من المشاريع أحدها سيبصر النور في نوفمبر المقبل بعد الحصول على الضوء الأخضر من لبنان والكويت دون إبداء أي تفاصيل إضافية بشأن أي منها.

الجواز البيومتري متاح للجميع بلا مشاكل و الاقتراع بالبطاقات الممغنطة

عن جواز السفر البيومتري قال رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية: «إن مشكلة إصدار جواز السفر البيومتري تمت معالجتها منذ فترة وإصداره اصبح متاحا دون مشاكل».

كما أكد خير أنه سيكون بإمكان الجالية اللبنانية بالكويت المشاركة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقبلة باستخدام البطاقات الممغنطة.