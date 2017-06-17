أسامة أبو السعود

في ليلة الحادي والعشرين توافدت جموع المتهجدين الى مسجد الدولة الكبير لإحياء الليالي العشر والتماسا لليلة القدر التي هي خير من الف شهر مصداقا لقوله تعالى: (انا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر).

وأم المصلون في هذه الليلة المباركة القارئ فهد الكندري في الركعات الاربع الاولى، تبعه القارئ ماجد العنزي في الركعات الأربع الأخيرة مع الوتر والدعاء.

وألقى نائب رئيس اللجنة العليا لتعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة خاطرة قرآنية حول فضل هذه الليالي المباركة، مؤكدا ان هناك الكثير من المرضى بل توفي بعضهم يتمنون تلك اللحظة التي يستشعرون فيها حلاوة الإيمان والوقوف بين يدي الرحمن خشعا سجدا لينالوا فضله ورحمته وواسع مغفرته.

وقال: ان علينا ان ندرك نعمة الله علينا اولا ثم نجتهد في شكر هذه النعمة لله، مشددا على انه ومع الأسف فان قليلا من عباد الله فقط هم من يشكرون نعمة الله عليهم، حيث يقول سبحانه وتعالى (وقليل من عبادي الشكور).

وأضاف ان الذين يغفلون عن شكر نعمة الله هم الأكثرية - هدانا الله وإياهم - مصداقا لقوله تعالى: (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون).

وأوضح د.الشريكة ان الاسلام هو دين الرحمة والعدل والعدالة ومكارم الأخلاق، داعيا الى عدم انجرار المسلم وراء اي دعايات او تشويهات او تصرفات خاطئة او ممارسات منحرفة يرتكبها بعض المسلمين او بالأحرى بعض من ينتسبون لهذا الدين.

وختم الشريكة حديثه بالتأكيد على ان رب العالمين أرسل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولم يقل للمسلمين، بل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلمين وغير المسلمين وللعربي والعجمي والبيض والسود وللحكام والمحكومين، وللأغنياء والفقراء، ولذلك قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، داعيا الله ان يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

مساجد حولي توفر الراحة للمصلين في العشر الأواخر

أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة مساجد محافظة حولي المشرف العام على المراكز الرمضانية الأربعة التابعة لإدارة مساجد محافظة حولي د.خالد الحيص الفعاليات الكاملة للعشر الأواخر من شهر رمضان التي ستقام عبر المراكز الرمضانية في نطاق المحافظة وهي مساجد جابر العلي في الشهداء وبلال بن رباح في الصديق والمزيني في الشعب البحري وموضي بضاحية الصديق، مشيرا إلى أن الإدارة قدمت الخدمات لآلاف المصلين في النصف الأول من الشهر مبتغية من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى فحازت الرضا من رواد بيوت الله، مشيرا الى أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال أضعافهم في العشر الأواخر حيث صلاتي التراويح والقيام بالتنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المتعاونة لإتمام الفعاليات الإيمانية السنوية.

وقال الحيص في تصريح صحافي: كان للوكيل المساعد لقطاع المساجد د.وليد الشعيب بالغ الأثر في الفعاليات والأنشطة التي قامت وتقوم بها إدارة مساجد حولي في شهر رمضان فهو متابع عن كثب لكل الحراك في المراكز الرمضانية يسأل عن دقائق الأمور ويعطي تعليمات واضحة وسريعة لراحة رواد بيوت الله ويذلل اىة عقبات تعترينا أثناء العمل في المراكز الرمضانية.

وتابع: إن أهم ما ميز الإدارة هذا العام هو مشروع رمضان القيم التي وجهت من خلاله الإدارة عددا من الرسائل للمجتمع تحمل قيم وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم للعض عليها بالنواجز، لافتا الى العديد من الأنشطة الإيمانية التي ترتبط بالقرآن الكريم قد قامت بها الادارة في اكثر من مسجد في النصف الأول من رمضان مثل مساجد الصقعبي وشاهة العبيد والعصفور ومنيف الخضيري، مؤكدا أن شهر القرآن لابد وان يتسم بخلق القرآن.

الصيانة

بدوره، قال نائب المشرف العام على المراكز الرمضانية لشؤون الصيانة م.ماجد الشعيب ان اكثر من 220 مسجدا في المحافظة نقوم على متابعتها يوميا من حيث الصيانة الدورية لسد احتياجات رواد بيوت الله الذين يكثرون في شهر رمضان فتكثر معهم احتياجات الصيانة، من كهرباء وتكييف وصحي وغيرها، مشيرا إلى تمام الاستعداد في المساجد الأربعة الكبرى التي تحتضن المراكز الرمضانية.

من ناحيته، قال المراقب الإداري ونائب المشرف العام على المراكز الرمضانية بالمحافظة للشؤون الإدارية محمد الختلان ان المراكز الأربعة باتت مهيأة تماما لاستقبال ضيوف الرحمن بكل ألوان الضيافة المتاحة وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة وسيارات الإسعاف وغيرها من الاحتياجات.

وأشار إلى انه سيتم توفير كل سبل الراحة من خلال توزيع مياه للشرب المعبأة والعصائر ووجبات الإفطار والسحور على المراكز رمضانية في فترة العشر الأواخر من رمضان.

الثقافية

وقال نائب المشرف العام على المراكز الرمضانية التابعة للإدارة لشؤون الثقافية د.محمد باني: إن شهر الخير عامر دائما بكل ألوان الخير لاسيما كتاب الله القران العظيم، فقد باشرت المراقبة الثقافية الفعاليات القرآنية في غير مسجد بالمحافظة من خلال الشراكة مع المؤسسات المختلفة، لافتا إلى تزويد المساجد بعدد من القراء المتميزين.

وأكد باني انه تم تجهيز جداول القراء في صلاتي التراويح والقيام في المساجد الأربعة جابر العلي وبلال والمزيني وموضي وتم تسليمها للمكتب الإعلامي ليقوم بالتسويق اللازم لها، إضافة إلى تزويد المساجد بالاحتياجات اللازمة من الأنشطة الدعوية والثقافية المتنوعة.

مسجد جابر العلي

بدوره، قال رئيس المركز الرمضاني بمسجد جابر العلي بمنطقة الشهداء ومسؤول اللجنة الإعلامية للإدارة ونائب رئيس فريق التميز المهندس يوسف النهام: إن شهر رمضان المبارك يحتاج لاستعدادات تتناسب مع طبيعته ومكانته عند المسلمين وما يضفيه على نفوسهم من أجواء روحانية وهمم تسمو في هذه الليالي، لافتا إلى النجاح الذي حققه الإدارة طوال السنوات الماضية حيث انطلق أول مركز رمضاني في الكويت من مسجد جابر العلي حملتنا مسؤولية كبيرة في الاستمرار على نفس النهج السابق.

وأضاف النهام: وانطلاقا من هذه الأسباب، وحفاظا على ثقة جمهور المصلين التي نعتز ونفخر بها وفي إطار سعينا الدائم إلى التطوير والارتقاء بمستوى الأداء وتقديم الأفضل دائما لاسيما بعد توالي فوز الإدارة بجائزة التميز على مستوى وزارة الأوقاف فكان لابد أن نكون في مستوى يليق بتلك المكانة الرفيعة.

وتابع النهام: دواعي الشفافية تقتضي أن نعترف أننا لم نصل إلى المستوى الذي ننشده من الاستعداد المنظم والمتقن وتنوع الفعاليات، لكن اجتهدنا بقدر الإمكان وتفانى فريق العمل معي في مسجد جابر العلي في اتخاذ الاستعدادات اللازمة للعشر الأواخر.

مسجد بلال

بدوره قال رئيس المركز الرمضاني في مسجد بلال رئيس شؤون العاملين سالم العميرة إن مسجد بلال يتمتع بخصوصية معينة حيث يلقى اهتماما ورعاية فائقة من فريق عمل تابع لديوان سمو ولي العهد ما يضفي عليه دقة أكثر وراحة للمصلين.

وزف العميرة إلى المصلين جدول القيام في العشر الأواخر مؤكدا انه يضم القراء سعد الحيص ويعقوب العبد الهادي وقتيبة الزويد ومحمد زايد ومحمد شمس الدين وجميل الظني وفهد الكندري وياسر الفيلكاوي.

وشكر العميرة فريق العمل المتعاون معه.

عبر 540 زيارة تمت فيها جميع أعمال الصيانة الدورية

نجاح خطة صيانة 270 مسجداً بالفروانية

أعلن رئيس لجنة الصيانة لشهر رمضان بإدارة مساجد محافظة الفروانية م.سلمان الظفيري استمرار نجاح خطة الصيانة لشهر رمضان المبارك حتى الآن في مساجد المحافظة لـ 270 مسجدا تم توفير جميع أعمال الصيانة اللازمة لها بواقع 540 زيارة ميدانية لأعمال الصيانة الدورية تم فيها تدارك جميع الأعمال في حينها، بالإضافة إلى التعامل مع بلاغات الصيانة السريعة عبر الخط الساخن ومن خلال فرق الصيانة المتكاملة لأعمال المدني والكهرباء والتكييف والصوتيات والمنتشرة في المراكز الرمضانية الثمانية وتغطي جميع المساجد الأخرى.

وقال الظفيري ان مراقبة شؤون الصيانة حرصت على تهيئة المساجد وتجهيزها قبل شهر رمضان المبارك والانتهاء من الأعمال الإنشائية والترميمات حتى نتيح للمصلين الأجواء المناسبة التي تعينهم على العبادة في هذا الشهر المبارك، مبينا ان المراقبة تسير وفق خطة الوزارة الاستراتيجية والأعمال حاليا تسير وفق آلية الخطة التشغيلية للعام المالي 2017-2018.

وبين الظفيري ان إدارة مساجد محافظة الفروانية ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك مشاريعها الإنشائية واستكمال خطتها للربع الثاني من السنة المالية الحالية والتقييم الدوري لتلك الأعمال، لما تملكه من طاقات وخبرات هندسية تخدم بيوت الله، حيث تتركز خطة الصيانة الحالية لأعمال الإنشاءات والترميمات على المساجد ذات الكثافة الكبيرة خاصة في ظل الكثافة السكانية التي تشهدها محافظة الفروانية وما يصاحبها من ضغط على الخدمات والحاجة لأعمال الصيانة والترميمات والتوسعات وهو ما تحرص عليه الإدارة لراحة المصلين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء العبادة.

«مساجد الأحمدي» استعدت لاستقبال العشر الأواخر في المراكز الرمضانية

أسامة أبوالسعود

أعلن مدير إدارة مساجد الأحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية في محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد العتيبي استعداد إدارة مساجد الأحمدي لليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في جميع المراكز الرمضانية الموزعة على مناطق محافظة الأحمدي.

وقال العتيبي في تصريح صحافي إن إدارة مساجد الأحمدي أعدت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال هذه الليالي المباركة والتي شملت دورة تربوية بعنوان «تأملات في آيات القرآن» للدكتور عبدالله بن دغش الهاجري ودورة صحية بعنوان «أقلعت عن التدخين في رمضان» لاختصاصي الصحة العامة د.ماجد رضوان.

وتابع العتيبي: ودورة سند في قراءة الفاتحة للشيخ أحمد عبدالفتاح صالح ودورة في الخط العربي للشيخ شريف عرفة وحلقة التلاوة بعد صلاة الفجر والتي تتضمن قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا مع دراسة بعض أحكام التلاوة وأحكام التجويد»، ومسابقة: «الخطيب الصغير» ومسابقة «المؤذن الصغير» ومسابقة في «سور الكهف ويس وتبارك» لكل الفئات العمرية.

وقال ان إدارة مساجد الأحمدي لا تألو جهدا في تقديم كل ما يحتاج اليه المصلون ولهذا اهتمت باستضافة القراء أصحاب الأصوات العذبة والندية واستضافة كبار علماء الدين سواء كانوا من داخل الكويت أو خارجها.

وتابع ان إدارة مساجد الأحمدي تميزت هذا العام بتقديم المحاضرات والدروس والفعاليات والأنشطة باللغات الأجنبية المختلفة في مركز عمر بن الخطاب الرمضاني وذلك إيمانا بضرورة إيصال الرسالة الدعوية الى كل الجاليات المسلمة الناطقة بغير العربية.