قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان رياح البوارح التي افتقدها الكثيرون وسألونا عنها وعن عدم هبوبها ستعود هذا الأسبوع.

واضاف: هناك احتمال بأن تكون البوارح فسدت ولم تهب وهذا الأمر هو الذي أدى الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذه الأيام بسبب عدم تواجد غطاء الغبار والتراب الذي يخفف في العادة من ارتفاع الحرارة.



وتابع: ارتفاع درجة الحرارة هذا جعل المنطقة تقع تحت نطاق هائل من الضغط المنخفض تبلغ قوته 995 مليبارا يكون مركزه مضيق هرمز في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وهذا المنخفض ستزداد قوته من بعد غد الاثنين من بعد الظهر حيث تصل قوة هذا المنخفض الى 988 مليبارا وهذا النطاق من الضغط المنخفض يتكون معه نطاق آخر من الضغط المنخفض يمتد الى وسط المحيط الهندي مشكلا نطاقا آخر اكثر انخفاضا من النطاق المتواجد في الجزيرة العربية، في المقابل ايضا يتواجد نطاق كبير آخر من الضغط المرتفع متمركز فوق الأراضي التركية، الأمر الذي يؤدي الى هبوب رياح شمالية غربية شديدة السرعة تزيد سرعتها الى اكثر من 62كم/ساعة تخرج من الضغط المرتفع وتتوجه الى الضغط المنخفض.

وتابع: هذه الرياح ستزداد سرعتها صباح الثلاثاء المقبل وتصل الى 70كم/ساعة خلال فترة الظهيرة وستستمر هذه الرياح النشطة حتى مساء الجمعة وتشمل المنطقة من جنوب بغداد شمالا حتى ابوظبي جنوبا مثيرة الغبار والأتربة في هذه المنطقة حيث ان هذا الوضع سيشمل الكويت بأكملها، وهذه الرياح ستكون قوية وشديدة فوق مياه الخليج حيث تزيد سرعتها على 75 كم/ساعة يوم الثلاثاء خصوصا في منطقة وسط وجنوب الخليج العربي حيث من المحتمل ان يكون ارتفاع الموج 4 أمتار ولذلك فإنه من الخطر جدا الدخول الى البحر خلال هذه الفترة وننصح بالابتعاد عن البحر في هذه الفترة، يقابل هذا الوضع فوق الأراضي الإيرانية طقس جيد ورياح خفيفة او معتدلة السرعة متقلبة الاتجاه لا تزيد سرعة الرياح على 25كم/ساعة وستكون التيارات البحرية تيارات «حمل غير صالحة لصيد السمك»، ولذلك من المستحسن الابتعاد عن البحر في هذه الأيام.

وقال المرزوق: هذا الوضع السيئ من الطقس بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة ستسبب غبارا في الجو في البر والمناطق المكشوفة يبدأ من بعد غد الاثنين بعد الظهر وتزداد قوته اكثر يوم الثلاثاء مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الى مستوى 150 مترا وأقل من ذلك وهذا الوضع قد يسبب اغلاق الموانئ البحرية والجوية وتحويل رحلات الطيران الى مطارات اخرى في المنطقة.