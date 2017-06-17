عادل الشنان

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها رقم 14322 بتاريخ 30 ديسمبر 2015 بشأن تخصيص موقع المرقاب 47 بمدينة الكويت لـ«الرعاية السكنية» سيكون مركزا للمال والأعمال على المستوى العالمي، ومقرا للمؤسسات والشركات المالية، علمت «الأنباء» ان المؤسسة بالتعاون مع البلدية بصدد التعاقد مع مستشار عالمي لتنظيم رؤية للاستفادة من أرض المرقاب 47 بعمل مشروع مجمعات سكنية وسط مدينة استثمارية تجارية تحقق تمويلا وعائدا ماليا لصالح مشاريع الرعاية السكنية.

وأكدت مصادر ان مشروع ارض المرقاب 47 سيكون خاليا تماما من نمط توزيع القسائم أو بناء مساكن حكومية كما هو الحال في معظم مشاريع المؤسسة السكنية وسيقتصر على بناء مجمعات سكنية ذات نمط اقتصادي وتجاري بمفهوم حديث يتضمن در أرباح لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية يمكن استغلالها في تمويل المشاريع تماشيا مع سياسة المؤسسة بشكل خاص والحكومة بشكل عام لتخفيف العبء عن خزينة الدولة.