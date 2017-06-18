قال مدير لجنة التعريف بالإسلام فرع محافظة الأحمدي ومدير إدارة الحج والعمرة والفروع بلجنة التعريف بالإسلام المحامي. منيف العجمي بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود وتعاون المحسنين ومحبي الدعوة أشهر إسلامه بلجنة التعريف بالإسلام من بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم السبت الموافق 22 رمضان أشهر إسلامه باللجنة عدد 474 مهتديا ومهتدية من شتى الجنسيات والجاليات ضيوف الكويت.

وحث العجمي محسني ومحسنات الكويت لدعم اللجنة ومساندتها، مؤكدا أن المرحلة المفصلية والأصعب في حياة المهتدي الجديد تأتي عقب إشهار إسلامه حيث يحتاج من يعلمه الطهارة والوضوء والصلاة وأركان الإسلام والإيمان وغيرها من تعاليم الدين الحنيف، لافتا الى أن الجهود الدعوية والتوعوية والتربوية التي تقوم بها لجنة التعريف بالإسلام ترتقي إلى الجهود الدولية الكبرى فنحن نتكلم عن آلاف المهتدين من شتى الجاليات والثقافات واللغات ومطلوب منا رعايتهم وتعليمهم ليكونوا دعاة لبني جنسيتهم.

موضحا أن اللجنة تقوم بتوزيع وجبات إفطار الصائم في شتى أفرعها المنتشرة من الجهراء إلى الوفرة، وبلغ عدد الوجبات 47127 وجبة إفطار صائم في شتى الأفرع تم توزيعها، ولهذا المشروع الموسمي أهمية خاصة إذ أنه يعتبر إفطارا ودعوة فنقيم من خلاله المحاضرات واللقاءات الدعوية والتثقيفية ونرحب بكل من يزورنا من جميع الجاليات والجنسيات والأديان وبفضل الله جل وعلا أشهر إسلامه بسبب هذا المشروع العديد من المهتدين الجدد وعندما سألناهم عن سبب إسلامهم قالوا التآلف والرحمة والتعاون الذي لمسناه من خلال تواجدنا في ولائم إفطار الصائم، وعندما تزور ولائم إفطار الصائم تشاهد عليها جنسيات عدة وألسنا مختلفة فسبحان من جمعهم على عبادته وحده بعدما كانوا يعبدون آلهة شتى.