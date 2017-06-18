أعلنت لجنة زكاة كيفان عن تدشين مشروع بناء المساجد تحت شعار «دليلك الخيري.. لفعل الخير» انطلاقا من قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة»، وتلك بشرى من المصطفى صلى الله عليه وسلم عن فوز وفلاح ونجاح من بنى لله مسجدا فقد استبدله المولى ببيت في الجنة، وأنعم بها من بشارة، ولصاحب المسجد عظيم الثواب فكل مسلم يدخل هذا المسجد من المسلمين يزود رصيد مؤسسه بالحسنات، حيث انه في المسجد الوضوء والطهارة والصلاة في جماعة وقراءة القرآن الكريم، والذكر والمحاضرات واللقاءات الدينية واستراحة القلوب في هذا المكان العامر بالذكر الحكيم وغيرها من الخيرات.

وقالت اللجنة في بيان لها ان أهداف المشروع، رفع مكانة المساجد في حياة المسلمين، والتوسعة للمسلمين وتشجيعهم على أداء الفريضة في كل مكان، وفتح آفاق جديدة لاكتساب الأجر والثواب، وان ميزانية المشروع تقدر بـ 50 ألف دينار سنويا لبناء أكثر من 8 مساجد في دول مختلفة وأن قيمة المساهمة في بناء المسجد تبدأ من 2900 دينار.

.. تستعد لتوزيع كسوة وعيدية للأيتام

قال رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية فضيلة الشيخ عود الخميس إن اللجنة تكفل ما يزيد على 1100 يتيم في شتى الدول العربية وتكفل جمعية النجاة بكل لجانها قرابة 12 ألف يتيم ونحرص على رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم ولا نقصر الاهتمام على توزيع الكفالة المادية فقط فهناك الجانب النفسي والتربوي والأخلاقي وغيرها من الجوانب المهمة التي تهدف لجعل اليتيم إضافة أخلاقية وحضارية للأمة.



مبينا أن اللجنة تستعد حاليا لتجهيز مشروع كسوة وعيدية اليتيم ويبلغ مبلغ الكسوة والعيدية معا 20 دينارا، ونهدف من هذا المشروع الى إدخال الفرح والسرور على الأيتام في هذه الأيام المباركة ونساهم في أن يرتدوا ملابس جديدة أسوة بالأطفال الذين هم في عمرهم كذلك تحقيق التكافل الاجتماعي وحرصت اللجنة على السرعة في بدء المشروع حتى يتسنى لها توزيع الكسوة قبل عيد الفطر المبارك خصوصا أن الأيتام موزعون في العديد من الدول الخارجية الأغلبية من الأيتام السوريين اللاجئين، وإيصال الأموال إليهم يمر عبر وزارة الشؤون والخارجية ثم المكاتب الخارجية والجمعيات الرسمية التي تتعاون معنا.