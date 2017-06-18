ناشد مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس محسني ومحسنات الكويت المساهمة في مشروع كسوة وعيدية الأيتام والذي تنفذه اللجنة في شتى الدول الخارجية وتحرص على إرسالها مبكرا حتى يستطيع الأيتام شراء مستلزمات العيد من ملابس جديدة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
وأوضح أن قيمة الكسوة والعيدية تبلغ 20 دينارا كويتيا فالكفالة الشهرية التي تبلغ قيمتها 15 دينارا كويتيا تسد أبسط التزامات اليتيم لذا نحرص في اللجنة خلال هذه الأيام المباركة أيام العشر الاواخر على إدخال السرور على الأيتام وتفريج كربتهم وكذلك تحقيق التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الشرع الحكيم. وبين أن الأيتام الذين تكفلهم اللجنة في العديد من الدول منها مصر وأفريقيا والأيتام السوريون لهم رعاية خاصة كون مصابهم جللا.