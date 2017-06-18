حثّ مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون الناس في الكويت على ضرورة اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في فعل الصالحات وأعمال البر والإحسان كون هذه الأيام اياما مباركة خصوصا ان فيها ليلة القدر التي هي خير من الف شهر وتضاعف فيها الأجور والمثوبة اضعافا كثيرة.

وفي هذا السياق اعلن عن طرح الجمعية لمجموعة منتقاة من المشاريع الخيرية التي سوف تقوم الجمعية بتنفيذها داخل بورما لمساعدة وإغاثة شعب الروهينجيا هناك وتتكون هذه المشاريع من تجهيز عيادة على هيئة حافلة كبيرة تمارس تقديم العلاج وهي مجهزة بالأدوية والأجهزة اللازمة لتقديم انماط متعددة من الخدمة الصحية لمن يحتاجها من الشعب الروهينجي وأضاف ان الجمعية كانت في الشهر الماضي قد وزعت كمية معتبرة من السلات الغذائية على المحتاجين من الشعب الروهينجي وقدمت لهم مئات السلال الغذائية والافطارات التموينية الخاصة بالأسر مناشدا في ذات الوقت مزيدا من الدعم للجمعية لتوفير مزيد من الاغاثات الطبية والغذائية للمحتاجين من الشعب الروهينجي وفي احدث مشاريعها اعلنت الجمعية عن طرحها لمشروع بناء البيوت للأسر الروهينجية في اقليم اراكان في جمهورية بورما والذي يتكلف ٢٤٠ دينارا شاملا مجمل التجهيزات الأولية وقال العون ان الجمعية تنوي اقامة مجموعة من المجمعات السكنية الكاملة، حيث يحتوي المجمع السكني الواحد على ثمانية بيوت بتكلفة ١٩٢٠ دينارا للمجمع، مبينا ان الحاجة ماسة لبناء ٥٠٠٠ بيت بشكل عاجل للأسر الفقيرة في بورما وأبان العون أن لدى الجمعية مشاريع متعددة اغاثية وتنموية وتأهيلية وحرفية تخدم اخواننا اللاجئين في كل من سورية واليمن، مشيرا الى كسوة وعيدية اليتيم في كل من سورية واليمن كما ناشد العون المحسنين الكرام دعم مشاريع متخصصة في اليمن كالحقيبة الطبية للوقاية من الكوليرا وتوزيع خزانات المياه بسعة ١٠٠٠ ليتر وتوزيع السلال الغذائية مبينا ان الحاجة ماسة وفورية لتوزيع ٩٠٠٠ سلة وختم العون بالدعاء للكويت بأن يحفظها الله أميرا وحكومة وشعبا وأرضا وأن يديم على اهلها نعم الامن والامان والرخاء وان يعافي الله المبتلين من اخواننا المسلمين في انحاء العالم.