نتوقع تضاعف أعداد المصلين في ليلة الـ 27 من رمضان

المسباح: الإسلام منهج للحياة الإنسانية برمتها أسامة أبو السعود

جهود كبيرة تبذلها المراكز الرمضانية هذا العام في مختلف محافظات البلاد والتي نجحت في استقطاب آلاف المتهجدين لصلاة القيام بها سواء مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق أو الراشد بالعديلية أو جابر العلي بالشهداء أو المزيني بالشعب وغيرها من المراكز الرمضانية في عموم البلاد.

ويقف خلف هذه الجهود الكبيرة وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد د.وليد عيسى الشعيب الذي يقوم بجولات ليلية لتفقد الصلاة في مختلف مساجد البلاد ومتابعة سير العمل لتقديم افضل الخدمات لراحة المصلين في الصلوات المختلفة وخاصة في التراويح والقيام، ويقف معه كتيبة من العاملين من مديري الإدارات والموظفين والمتطوعين من مختلف الجهات.

وتحيط بهذه الجهود الجبارة جهود اكبر من رجال الأمن الذين يبذلون كل الجهود المخلصة لتأمين جميع المساجد وخاصة المراكز الرمضانية وتوفير افضل أجواء الأمن والأمان بما يشعر المصلين والمتهجدين بالطمأنينة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد د.وليد الشعيب لـ «الأنباء» عقب جولة مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح: «كعادتنا في كل عام وخلال شهر رمضان المبارك نقوم بجولات خلال الشهر الكريم وخاصة في العشر الأواخر لتفقد المراكز الرمضانية بصحبة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح للاطمئنان على الحالة الأمنية وجاهزية المراكز واستعداداتهم لاستقبال ضيوف الرحمن في العشر وتشجيعا للعاملين في هذه الرمضانية ورفع الروح المعنوية لهم، والثناء على جهودهم في خدمة المصلين في هذه الليالي المباركة والذين يسهرون على راحة المصلين لأداء الصلوات بكل راحة وأمان واطمئنان».وقال الشعيب «نحن مستمرون في هذه الجولات يوميا حتى صلاة العيد إن شاء الله».

وعن استعدادات المراكز الرمضانية لليلة 27 رمضان قال الشعيب «الاستعدادات لليلة 27 رمضان تجري على قدم وساق حيث نتوقع زيادة أعداد المصلين في هذه المباركة لتحري ليلة القدر وستكون الجهود مضاعفة في جميع مساجد البلاد وخاصة المراكز الرمضانية والتي نجحت ولله الحمد في استقطاب جموع المصلين وتفوقت في تقديم الخدمات وتهيئة الأجواء الإيمانية، وهو ما كان له اثر كبير في زيادة أعداد المصلين بشكل فاق كل التوقعات ولله الحمد خاصة مع وجود قراء يتمتعون بأصوات ندية من الداخل والخارج وأيضا عملية التأمين الأمني بشكل محكم من قبل رجال وزارة الداخلية، ما يبعث الطمأنينة في نفوس الاخوة المصلين».

وختم الوكيل الشعيب تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في وزارة الأوقاف والداخلية والإعلام والصحة وكل الجهات الداعمة مثل الجوالة والمتطوعين لما يقومون به من جهود جبارة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وبيوت الله في عموم محافظات البلاد. هذا، وقد أحيا مسجد الدولة الكبير ليلة 22 من رمضان، حيث أمّ المصلين في الركعات الأربع الأولى بدر العلي، وفي الركعات الأخيرة والوتر خالد الجهيم.

وفي الخاطرة الإيمانية التي ألقاها الشيخ ناظم المسباح تناول مفهوم العبادة في الإسلام بأنه ليس محصورا في صلوات وتمتمات وطقوس تمارس في أوقات محددة، بل هو أوسع من ذلك بكثير، إنه منهج للحياة الإنسانية برمتها، فلا يعرف المسلم لحظة يقضيها بعيدا عن عبادة مولاه.

وقال د.المسباح إن الإسلام لا يقصر الدين على العلاقة بين العبد وربه فحسب، ويعتبر هذا قصورا يبعد بالدين عن الغاية التي أنزل الله لأجلها الكتب وبعث لتحقيقها الأنبياء، وهي إصلاح الحياة الإنسانية، والقيام بواجب الاستخلاف في أرض الله وفق منهجه وشرائعه، ومن هنا كان مفهوم الإسلام للعبادة شموليا، فالعبادة في الإسلام هي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهي لا تتوقف عند مظاهر الشعائر الظاهرة، بل تتناول أفعال القلب واللسان والجوارح.ودعا د.المسباح إلى الإخلاص في العمل سواء كنت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لأن العمل عبادة.‏‫

مسجد بلال بن رباح.. جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن

أسامة أبو السعود

كعادته كل عام يستقطب مسجد بلال بن رباح آلاف المصلين والمتهجدين في الليالي العشر من رمضان نظرا لما يتمتع به المسجد من خدمات vip بالتعاون بين ادارة مساجد حولي بقيادة د.وليد الحيص ومكتب سمو ولي العهد، وهو ما يصب في خدمة المتهجدين وتوفير افضل الأجواء الرمضانية الايمانية لضيوف الرحمن.

ويبذل رئيس المركز سالم العميرة والمراقب الإداري محمد الختلان جهودا مضنية للوقوف على راحة ضيوف الرحمن داخل المسجد وحتى خارجه، حيث تم فرش الساحة الملاصقة للمسجد بالسجاد لاستقبال المتهجدين الذين يشعرون بالأمن والطمأنينة في رحاب مسجد بلال إضافة الى الخدمات المميزة التي تقدم في محيط المسجد وفي مقدمتها خدمة باركن السيارات وتوفير أسطول من السيارات الكهربائية الصغيرة لنقل جموع المتهجدين من باركن السيارات الى المسجد والعكس والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كراسي خاصة لهم ولكبار السن.

الوكيل المساعد تفقّد مركز الراشد بمنطقة العديلية

العتيبي: مساجد العاصمة نجحت في تطبيق إستراتيجية «الأوقاف»

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإدارية والمالية م.بدر العتيبي بجولة تفقدية في مركز مسجد الراشد الرمضاني التابع الى إدارة مساجد محافظة العاصمة بحضور مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة فيصل الدخيل والمسؤولين بمركز مسجد الراشد الرمضاني.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون الإدارية والمالية م.بدر العتيبي بالجهود التي تبذلها إدارة مساجد محافظة العاصمة في جميع المراكز الرمضانية التي نظمتها في مناطق المحافظة المختلفة.

وقال العتيبي في تصريح صحافي عقب الجولة التي قام بها في ليلة الـ 22 من شهر رمضان: ان هذا التنظيم وهذا الجهد المبذول من الإخوة في مساجد محافظة العاصمة يستحق الشكر والثناء لأنهم تميزوا في حسن استقبال ضيوف الرحمن خلال هذه الليالي المباركة.

وأضاف العتيبي ان مساجد العاصمة نحت في تطبيق استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحقيق قيمة الشراكة مع الآخر التي لمسناها من تناغم العمل فيما بين الجهات المشاركة في تنظيم هذه الليالي المباركة سواء كانت من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الرسمية والأهلية منها كوزارة الداخلية والصحة ممثلة في الطوارئ الطبية والبلدية الذين يؤدون دورا مهما في هذه الليالي المباركة، لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة المصلين وتوفير الأمن والامان لهم.

مراكز «الأحمدي» تسير بنجاح كبير

أسامة أبو السعود

قال مدير إدارة مساجد الأحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية في محافظة الأحمدي د.أحمد عبدالله العتيبي إن الخطة التي رسمتها إدارة مساجد الأحمدي لليال العشر الأواخر من شهر رمضان تسير بحسب الجدول الزمني المرسوم لها بنجاح كبير في المراكز الرمضانية الموزعة على مناطق محافظة الأحمدي وذلك من خلال ما لمسناه في ليلة 22 من رمضان حين استقبلت المراكز الرمضانية جموع كبيرة من المصلين في صلاة القيام.

خدمات متميزة في مراكز «الفروانية» الرمضانية

أسامة أبوالسعود

صرح رئيس المراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية سامي عبدالكريم العنزي بأن إدارة مساجد محافظة الفروانية أحيت الليلة الثانية من ليالي صلاة القيام وهي ليلة 22 رمضان في مراكزها الرمضانية الثمانية، وما زالت إدارة مساجد محافظة الفروانية تسير على ذات الوتيرة من النشاط والإبداع بواسطة فريقها الرمضاني لخدمة جمهور المصلين وتقديم كل الخدمات اللازمة لهم.

وبين العنزي ان هذا العام تم تكوين فريق نسائي لإدارة مصليات النساء للتواصل المباشر مع الأخوات المصليات وتم عقد شراكة مع إدارة التنمية الأسرية وبصفتهم شركاء النجاح لتقديم برنامج بشارات رمضانية وكان هذا العام تحت شعار «بك أستجير ومن يجير سواك».

وقد تفقد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية م.بدر تركي العتيبي مركز الزبن الرمضاني خلال صلاة القيام.