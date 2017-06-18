أكد مدير إدارة الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني استعداد الجمعية لاستقبال الزكاة وصرفها في المصارف الشرعية الثمانية التي جاء بها الشرع الاسلامي، وذلك في اطار حملة الجمعية التي تنظمها تحت شعار «خيرك.. يسعدهم» لافتا الى أن الزكاة لا تقتصر على المال فقط فهناك زكاة الزروع وزكاة الأغنام والحلي والذهب وعروض التجارة وغيرها فهي حق معلوم كما وصفها رب العزة سبحانه وتعالى.

وبين الثويني أن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الدين، ركن في غاية الأهمية في حياة المسلمين، وهو ركن الزكاة، فالزكاة هي جزء من المال يقتطع من أموال المسلمين التي بلغت حدا ونصابا معينا تجب فيه الزكاة، ويدفع هذا الجزء المقتطع من المال إلى المحتاجين، والفقراء، وغيرهم، ممن عددهم الله تعالى في كتابه كمصارف لأموال الزكاة، موضحا أنه يمكن لأهل الخير التواصل مع الجمعية في هذه الأيام المباركة وإخراج الزكاة.

مذكرا بأن منزلة الزكاة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وقرنت في القرآن الكريم مع الصلاة في قوله سبحانه «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» وهي نماء للمال وبركة وهذه الزكاة التي تراها بسيطة صغيرة ينتظرها الكثير من المسلمين لتسعد حياتهم، وبدورنا نخاطب المحسن الكريم بأن «خيرك يسعدهم» عندما يصل هذا الخير لهم.