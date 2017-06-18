دارين العلي

أكد الوكيل المساعد لمشاريع وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م. فؤاد العون ان إخضاع الوحدات للصيانة لا يمنع حدوث أعطال طارئة في بعض الوحدات خلال فصل الصيف الذي يزيد فيه الطلب على استهلاك الكهرباء والماء بشكل كبير.

وأضاف العون في تصريح صحافي «انه في حال وقوع حوادث طارئة فإن فرق الوزارة جاهزة على مدار الساعة لإصلاح تلك الأعطال». لافتا الى ان جميع الوحدات (توربينات ومقطرات) خضعت لأعمال الصيانة الدورية وجميعها جاهزة للخدمة لتزويد الشبكة بما تحتاجه من كهرباء وماء.

وقال العون ان زيادة إنتاجنا الكهربائي والمائي عن معدلات الاستهلاك المتوقعة تعطينا مجالا لتجاوز الصيف بسلام، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم بين قطاع محطات القوى وقطاع مراكز المراقبة والتحكم حول عملية الانتاج وما تحتاجه الشبكة الكهربائية.

يذكر ان أعلى حمل كهربائي تم تسجيله حتى الآن هو 13440 ميغاواط من إجمالي الانتاج الذي يصل إلى 16700 ميغاواط، في حين يتوقع ان يصل أعلى حمل كهربائي خلال الصيف الجاري الى 14 ألف ميغاواط.