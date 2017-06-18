عادل الشنان

أشار رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي الى ان العالم اجمع وعلى مستوى الشعوب والهيئات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بات يولي البيئة وزيادة المسطحات الخضراء اهتماما بالغا وهذا ما لمسناه في السنوات الأخيرة خاصة على مستوى انتشار الوعي البيئي بالنسبة للفرق التطوعية، مشيرا الى ان جمعية اصدقاء النخلة ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية أطلقت في اليوم العالمي لمكافحة التصحر حملة للمشاركة في زراعة شتلة او فسيلة وأعلنت عنها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي وفرت مكانا للفعالية داخل المجمع التكنولوجي التابع لها في منطقة الشويخ وبالتعاون ايضا مع عدد من المؤسسات الحكومية والرسمية والفرق التطوعية البيئية.

وأكد دشتي ان الجمعية وجهت الدعوة لكافة النشطاء والمهتمين في البيئة للمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر بالإضافة الى انها قدمت موسما تدريبيا زراعيا استفادت منه شريحة واسعة من المهتمين بالزراعة بمختلف أنواعها وستعمل ايضا على تنظيم موسم تدريبي آخر في القريب العاجل، مؤكدا ان الجمعية تفتح ابوابها للتعاون مع جميع الجهات الحكومية والفرق التطوعية وكل من يود المساهمة بزيادة المسطحات الخضراء في بلدنا.

ولفت دشتي الى ان جمعية اصدقاء النخلة من خلال تنظيمها واستضافتها لعدد من الفعاليات الزراعية والبيئية استطاعت ان تحصد عددا من الجوائز المحلية واكتسبت ثقة الجميع وهذا بحد ذاته يحملنا مسؤولية مضاعفة لزيادة أنشطتنا وفعاليتنا وتقديم الأفضل دائما.

وأعلن دشتي عن تأسيس رابطة البيئة الكويتية وهي أول تجمع يضم الفرق التطوعية المهتمة في البيئة في الكويت، داعيا مختلف الفرق والجهات التطوعية الفاعلة في مجال البيئة للتعاون والانضمام الى الرابطة.