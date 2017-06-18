بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان فرق تفتيش العمل الميداني على العمل الخيري قامت بأكثر من 300 جولة تفتيشية منذ بداية الشهر الكريم وتم ضبط ما يقارب 100 مخالفة مختلفة.

وقالت المصادر إن المخالفات المحررة بحق جمعيات خيرية تمثلت في رصد أكياس جمع تبرعات، وعدم التقيد بجدول الجمع بالمساجد المعتمد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن الجمع النقدي بالمساجد، مضيفة أنه تمت مخاطبة الجمعيات، التي بدورها أزالت المخالفات فورا، إلى جانب ضبط عدد من الأفراد يقومون بجمع التبرعات دون إذن وتمت إحالتهم الى ادارة التحقيقات، كما رصدت الفرق عودة ظاهرة الأكشاك لجمع الملابس وقامت الفرق بإزالة ما يقارب 20 كشكا من مختلف المناطق. وبينت المصادر ان الفرق مستمرة لنهاية شهر رمضان في جولاتها التفتيشية على ان تعد التقرير النهائي خلال أسبوعين بعد اجازة عيد الفطر.