محمد راتب

أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية اليرموك التعاونية محمد الفارس انه تم تكريم 20 متسابقا ومتسابقة في حفل توزيع الجوائز بالمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري، مشيرا الى ان هذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها اناث من أبناء المنطقة.

واعرب الفارس على هامش الحفل عن شكره لأولياء أمور المكرمين من بنين وبنات، مشيرا إلى أنهم يستحقون التكريم لحسن تربيتهم لأبنائهم وحثهم على المشاركة في المسابقة التي اعتادت الجمعية على تنظيمها سنويا، حيث أقيمت هذا العام تحت شعار: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته».

من جهته، وجه مختار اليرموك عبدالعزيز المشاري شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على اهتمامهم بأبناء المنطقة وتنظيمهم لهذه المسابقة.