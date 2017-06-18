العثمان: افتتاح صيدلية غرناطة بحلة جديدة خلال أيام وتنظيم مهرجانات دوائية قريباً

محمد راتب

أعلن أمين الصندوق في جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله العثمان الراشد انطلاق مهرجان صيدلية الشامية بتخفيضات مذهلة ومدروسة على المنتجات الأكثر طلبا، كاشفا النقاب عن قرب افتتاح صيدلية غرناطة بحلة جديدة، إلى جانب التعاقد مع صندوق عافية للمتقاعدين كأول جمعية على مستوى الكويت.

وأضاف في تصريح أن جمعية الشامية والشويخ التعاونية قامت بدراسة متأنية ودقيقة لواقع السوق واحتياجات المساهمين ومطالبهم والمنتجات الدوائية والمستحضرات التجميلية الأكثر طلبا من قبلهم، وقامت على الفور بإطلاق مهرجان الصيدلية الذي يعتبر من أكثر المهرجانات نجاحا على مستوى الكويت، لما تتمتع به صيدلية الشامية من مقومات استثنائية وخدمية رائدة ومساحة مميزة.

وقال: إننا نحرص دائما على اختيار الأصناف الدوائية والتجميلية من الشركات ذات السمعة المميزة والجودة العالية والسعر المناسب، ونوفر من الدواء والمستحضرات التجميلية ما يلبي احتياجات مساهمينا، الذين سيحصلون على ما يحتاجون إليه تحت سقف واحد، حيث تشتهر صيدلية الشامية بتنوع منتجاتها مع إمكانية الاستفادة من رقم الصندوق في الخصومات.

وذكر العثمان الراشد انه وبعد نجاح التجربة الصيدلية بشكل كبير للغاية، كان لا بد من استنساخها على صيدلية غرناطة لتكون بالمستوى ذاته، وهناك جهود كبرى بذلت خلال الفترة السابقة لتكون بأبهى حلة وتواكب تطلعات المساهمين الذين يرقبون كل ما هو جديد في عمل مجلس الإدارة، ويتطلعون إلى الأفضل دائما.

وكشف ان هذا الحلم شارف على الانتهاء والظهور أمام العلن قريبا جدا وخلال الأيام المقبلة، حيث ستكون صيدلية غرناطة محطة جديدة في العروض والتخفيضات والمهرجانات، مشيرا إلى ان اللمسات الأخيرة وضعت على هذا الإنجاز الذي سيرى النور وسيتم الإعلان عن الافتتاح في حينه.

وفيما يتعلق بتعاقد جمعية الشامية والشويخ التعاونية مع «عافية» للمتقاعدين، أوضح العثمان أننا أول جمعية تعاونية على مستوى الكويت تقوم بذلك، حيث بإمكان المتقاعدين صرف الأدوية المخصصة لهم من صيدلية الشامية التي تحتوي على كل ما يحتاج إليه المريض من الدواء، إلى جانب الاستفادة من رقم صندوق المساهم، وهي خدمة مميزة وحديثة ونأمل أن تحظى برضا المساهمين، ويكون لها صدى طيب على مستوى المناطق كلها وتجربة رائدة تستحق أن تكون مثالا يحتذى على مستوى الجمعيات كلها.

وأضاف أن مشروعي الصيدلية في المنطقتين جعل من جمعية الشامية والشويخ التعاونية رقما صعب المنافسة في هذا المجال، فالمهرجانات التي نقوم بإطلاقها لا مثيل لها في الكويت كلها، من حيث العدد ونسبة التخفيضات وشمول المواد والمستحضرات التجميلية التي يتم استهلاكها بشكل كبير للغاية وجمعيها ماركات عالمية مشهورة وتستحوذ على اهتمام السيدات بشكل كبير للغاية، مبينا: اننا أهل الريادة في إطلاق المهرجانات الدوائية وسنستمر في هذا النهج على الدوام.

واختتم العثمان بدعوة المساهمين الكرام إلى تقديم الاقتراحات البناءة التي تسهم في دفع عجلة الأفكار التنموية في العمل التعاوني، معربا عن تقبل مجلس الإدارة لجميع الاقتراحات والنظر في إمكانية تطبيقها والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات، مشددا على أن النجاح عمل جماعي وليس جهدا فرديا.