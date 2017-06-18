كرمت تعاونية مشرف الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في جميع الفئات العمرية المحددة وفق شروط المسابقة، بالتنسيق مع أئمة ومحفظين مميزين تابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووقد أقيمت المسابقة في مسجد البشر للرجال بحضور أمين صندوق تعاونية مشرف وائل المسعود.

وأكد المسعود: اننا أحوج ما نكون إلى القرآن نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه ونصلح أنفسنا ومجتمعاتنا على هديه ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته فالقرآن الكريم هو المنطق لكل حياتنا، وهذه المسابقة تأتي وفق الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك سنويا ضمن أنشطة العمل الاجتماعي المتميز.

وأبدى المسعود حرص مجلس الإدارة على تنويع الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم حتى تلامس جميع احتياجات واهتمامات أبناء المنطقة والمساهمين، لافتا إلى أن من ابرز الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال هذا الشهر المبارك مسابقة حفظ القرآن الكريم، والمسابقة الدينية ومشروع النور اكتمل للمحجبات وحفل القرقيعان الذي جمع أبناء المنطقة الى جانب الاهتمام المتواصل بدعم مساجد المنطقة بكل احتياجاتها، إلى جانب توفير مستلزمات المساجد في منطقة مشرف وضاحية مبارك العبدالله في العشر الأواخر من شهر رمضان بكل ما يحتاجه المصلون للقيام والتهجد.

وأوضح أن الفترة المقبلة تحمل المزيد من المفاجآت والتميز بالأنشطة على جميع الأصعدة التي تخدم المنطقة والمساهمين وهو دليل ارادة وطموح لمواصلة سياسة النجاح التي ينتهجها مجلس الإدارة.