محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية ناصر الشبو أن الجمعية طبقت الجرد الالكتروني لأول مرة من خلال مجلس إدارتها الجديد، وتقوم حاليا بتوفير مساحات في المجمع التجاري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف في تصريح ان الجمعية قامت بالعديد من الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، ومنها اقامة دورة ثقافية شارك فيها العديد من المساهمين وأهالي المنطقة بالإضافة الى دورة لإحياء التراث الكويتي في لعبة الداما، مع دعم المساجد بلوازمها خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنظيم دورة في البولينغ، وإطلاق مسابقة في حفظ القرآن الكريم.

وأشار الشبو إلى أن الجمعية قامت بإعداد كتيب عن ديوانيات المنطقة، وهو دليل لتنمية أواصر التواصل بين أهالي سلوى، وتعزيز التلاحم والتقارب وذلك حرصا على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي توارثناها جيلا بعد جيل عن الآباء والأجداد.

وحول المهرجان التسويقي الذي تم تنظيمه أخيرا للسلع الرمضانية، ذكر الشبو انه شهد إقبالا كبيرا من الأهالي والمناطق المجاورة، وزادت المبيعات بفضل جهود مجلس الادارة والجهاز التنفيذي بالجمعية وتعاون الشركات المشاركة المعروفة، حيث حرصنا على انتقاء أجود الأصناف من السلع التي تحظى بقبول المستهلكين وبأسعار تنافسية.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أفاد بأنه جار توفير مساحات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذا للرغبة الأميرية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك في المجمع التجاري بسوق الضاحية نظرا لضيق المساحات في السوق المركزي.

وأضاف: اننا نفكر في استثمار محلات بالفروع لأجهزة كهربائية تخدم المساهمين وأهالي المنطقة، حيث يوجد لدى الجمعية 10 آلاف مساهم، متوجها بالشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ووكيل الوزارة د.مطر المطيرى والوكيل المساعد لقطاع التعاون شيخة العدواني على تعاونهم مع مجلس الإدارة، وتسهيل الإجراءات الرامية إلى دفع مسيرة العمل التعاوني والارتقاء بخدمات الجمعية ومصلحة المساهمين.