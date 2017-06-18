محمد راتب

اعلن رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية في جمعية الجهراء التعاونية محمد الشمري ختام دورة كرة القدم الرمضانية الرابعة على ملعب ثانوية مقداد بن الأسود، بمشاركة عدد كبير من الفرق الرياضية، حيث فاز بالبطولة فريق العمشا بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شباب الجهراء.

وأشار في تصريح له إلى أنه قد حضر النهائي كل من الرئيس جزا العنتري، وأمين الصندوق محارب العمشا، ولاعب المنتخب الدولي السابق حمد السهو، مشيرا إلى أن المنافسة كانت على اشدها للوصول إلى المركز الاول ونيل الجائزة المقدرة بـ 1000 دينار، في حين حصل المركز الثاني على 700 دينار.

من جانب آخر، ذكر الشمري أنه سيتم تقديم برنامج صيفي متكامل يحتوي على العديد من الأنشطة وسيتم الإعلان عنه في القريب العاجل، مضيفا أن لجنة الخدمة الاجتماعية قامت بدور كبير خلال شهر رمضان المبارك عبر تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وحفل قرقيعان، ودعم المساجد إلى جانب أنه سيتم توفير صرف عيادي للأهالي.