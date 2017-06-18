«كانت تعانق كل شخص تصادفه من الناجين»
الصحافة البريطانية تتحدث عن المغنية المحبوبة أديل عندما هرعت إلى برج غرينفيل السكني الذي اندلعت فيه النيران لتقديم مساعدتها في إنقاذ الناس ومواساتهم.
«كنت أشعر بأنني ابنتك المدللة»
عارضة الأزياء اللبنانية وملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة ريما فقيه مهنئة حماتها السيدة تيريز صليبي بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت فقيه عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة والدة زوجها، المنتج العالمي وسيم صليبي.
وعلّقت ريما على الصورة التي نشرتها وكتبت: «شكراً لأنك عاملتني كابنتك المدلّلة، وعلى تربيتك رجل أحلامي يا أمي. أحبك. عيد ميلاد سعيد يا «تانت».
«أشكركم جميعاً»
الممثل المصري ياسر جلال موجها الشكر لكل شخص قال له كلمة جميلة أو جملة إشادة عن دوره في مسلسل ظل الرئيس، والذي يعرض حاليا في رمضان، سواء أصدقاؤه في الوسط الفني أو من الجمهور.
وأكد جلال في تصريح خاص لموقع «الفن»، أنه عندما يرى ردود الأفعال الإيجابية، وحديث البعض أنه يستحق هذه البطولة، يزيد من حماسه حتى يكون عند حسن ظن الجميع.
وأضاف جلال أن التصوير حرمه من مشاهدة المسلسلات لهذا العام، موضحا أنه سيشاهدها بعد انتهائه من العمل مباشرة.
«لست فنانة مخادعة ولم أخدع أحدا أبدا»
كاتي بيري تدافع عن مكانتها الفنية التي تقول أنها وصلت إليها بعد رحلة شاقة بدأتها قبل 9 سنوات في عالم الموسيقى والغناء.
«لم أتصور آنذاك أن يكون لدي فرصة معها في حقيقة الأمر»
المذيع التلفزيوني جيمي فالون يكشف لماذا لم يستجب للنجمة نيكول كيدمان عندما حاولت إقامة علاقة رومانسية معه خلال لقاء تلفزيوني معها، ويبرر هذا بالقول انه لم يتوقع أبدا أن يلفت انتباه كيدمان التي جرى تصنيفها في ذلك الوقت كأجمل امرأة في العالم عام 2002.أبعد من الكلمات
ريما فقيه تهنئ حماتها.. وياسر جلال يشكر معجبيه.. وكاتي بيري تدافع عن مكانتها.. وهذا ما فعلته أديل في موقع حريق غرينفيل