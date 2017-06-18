عاطف رمضان

أكدت عضو لجنة التظلمات من قرارات لجنة رقابة الكتب في وزارة الاعلام منال البغدادي أن اللجنة اجتمعت الاسبوع الماضي وبحث اعضاؤها التظلمات، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام محمد العواش اعطى مساحة كبيرة من الحرية والشفافية لكل عضو وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الاعلام ووكيل الوزارة، حيث تسلم كل واحد منهم نسخة من كل رواية عليها تظلم وذلك لقراءتها، على ان يقدم كل عضو رؤيته للجنة بكل شفافية. وأضافت البغدادي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن كل عضو سيدلي برأيه عن هذه الروايات لرئيس اللجنة وبكل أريحية على أن يعد تقريرا مكتوبا بذلك وجار تدوين كل آراء الأعضاء في محضر اجتماع اللجنة على أن يتم رفع توصيات اللجنة إلى وكيل وزارة الاعلام.

وذكرت ان اعضاء اللجنة حاليا في طور قراءة الروايات، وانه قبل فترة انقضاء الـ 60 يوما من تاريخ النظر في الطلبات والتي حددها القانون سيتم الفصل في هذه التظلمات بالشكل النهائي على ان يتم السماح لبيع هذه الروايات أو الكتب في السوق المحلي او عدم السماح بالبيع. وتوقعت ظهور نتائج التظلمات للكتب او حسم الفصل في شأن بيعها في السوق خلال شهر اغسطس المقبل.